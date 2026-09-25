Bill Gates, avertisment cu privire la inteligența artificială: Ar putea cauza un miliard de decese

Bill Gates; Sursa foto: Agerpres

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, a avertizat că inteligența artificială ar putea provoca până la "un miliard de decese". Declarația a fost făcută într-un interviu difuzat vineri, în care Bill Gates a pledat pentru reglementarea acestei tehnologii, relatează DPA, potrivit Agerpres.

"AI este cu siguranţă suficient de puternică pentru a declanşa evenimente care ar putea cauza un miliard de decese", a spus el pentru NBC când a fost întrebat dacă inteligența artificială are capacitatea de a pune în pericol existența omenirii.

"Nu a existat niciodată o armă mai puternică decât combinaţia dintre oamenii cu intenţii rele care folosesc cele mai noi instrumente AI", a mai spus Bill Gates.

Întrebat despre necesitatea unor legi care să reglementeze dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale, miliardarul american a spus că autoreglementarea nu este suficientă: "Nimeni nu crede că autoreglementarea este suficientă".

"Este nevoie ca forţele de ordine şi politicienii să se implice în discuţia referitoare la cum vor arăta măsurile de protecţie şi de monitorizare", a mai spus miliardarul american.

Reglementarea inteligenței artificiale a revenit în atenția publică după ce mai multe companii importante din domeniu, printre care OpenAI și Anthropic, au anunțat că ar putea reduce ritmul dezvoltării acestei tehnologii pe fondul unor incidente de securitate.

Bill Gates, avertisment pentru guverne cu privire la impactul AI asupra locurilor de muncă

Nu este prima dată când miliardarul american abordează acest subiect. Recent, Bill Gates a vorbit despre impactul dezvoltării inteligenței artificiale și al roboticii asupra pieței muncii și a avertizat că multe locuri de muncă ar putea dispărea definitiv.

El a explicat că automatizarea nu va afecta doar joburile de birou, ci ar putea ajunge și în domenii precum construcțiile și industria ospitalității, pe măsură ce roboții devin mai capabili și mai accesibili.

Bill Gates este de părere că anumite profesii ar trebui să rămână rezervate oamenilor, mai ales cele care presupun decizii importante și contact direct cu alte persoane.

În educație și sănătate mintală, el vede inteligența artificială ca pe un instrument care poate prelua sarcinile repetitive, în timp ce oamenii ar trebui să păstreze responsabilitatea pentru deciziile importante.

Cofondatorul Microsoft susține și introducerea unor taxe pentru roboți și utilizarea inteligenței artificiale, iar veniturile astfel obținute ar putea fi folosite pentru recalificarea și sprijinirea angajaților afectați de automatizare. Potrivit acestuia, guvernele trebuie să se pregătească din timp pentru schimbările de pe piața muncii.