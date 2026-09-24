Ministrul de Externe al Poloniei, confruntare cu Lavrov, la ONU: "Serghei, spune-i șefului tău: ajunge"! - VIDEO

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski. Foto: captură video Youtube

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, l-a confruntat pe omologul său rus, Serghei Lavrov, la Consiliul de Securitate al ONU, și i-a transmis un mesaj lui Vladimir Putin.

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat, miercuri, 23 septembrie, că Rusia nu poate câștiga în Ucraina. El i s-a adresat direct omologului său rus, Serghei Lavrov, căruia i-a cerut să-i transmită un mesaj lui Vladimir Putin: „Ajunge”, scrie TVP World.

Vorbind la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, Sikorski a răspuns afirmațiilor anterioare ale ministrului rus de Externe, Serghei Lavrov. El a respins descrierea de către Moscova a evenimentelor din Ucraina din 2014 drept o „lovitură de stat sângeroasă”, a contestat afirmațiile conform cărora Ucraina interzice limba rusă și a propus organizarea de alegeri prezidențiale supravegheate internațional în Rusia și Ucraina în aceeași zi.

„Am fost acolo alături de miniștrii de Externe ai Germaniei și Franței și nu a existat nicio lovitură de stat. Președintele Ucrainei, domnul Ianukovici, a fost demis din funcție de un parlament al Ucrainei ales democratic, inclusiv de propriul său partid, pentru că a comis un masacru în care au fost uciși 100 sau mai mulți civili ucraineni”, a spus Sikorski.

Revenind la ceea ce a numit „războiul colonial fără sens” al lui Putin, Sikorski a spus că Rusia nu și-a atins obiectivele.

„Încercați să cuceriți Donbasul de peste 12 ani și Kievul de peste patru. Încă puteți ucide o mulțime de oameni, dar nu puteți câștiga. Puteți opri acest război imperial ales în orice moment. Nu mai puneți în pericol Europa și lumea. Nu mai distrugeți viitorul Rusiei”, a spus el.

„Serghei, știu că asculți. Spune-i șefului tău: destul, ajunge!”, a mai zis ministrul polonez de Externe.

Intervenția lui Sikorski a venit după discursul lui Lavrov, în care ministrul rus a vorbit despre evenimentele din Ucraina din 2014 și a susținut, între altele, că limba rusă ar fi interzisă în Ucraina.

Lavrov, la Consiliul de Securitate al ONU: „Rusia nu va face pauză în războiul din Ucraina”

Lavrov declarase și că Rusia „nu va face pauză” în războiul din Ucraina. El a mai spus că „Europa vrea să obţină o pauză pentru a folosi pentru a se aproviziona cu armament”, potrivit RBC Ukraine.

„Nu vom face pauză în operaţiunea noastră militară specială”, a declarat ministrul rus de Externe, folosind expresia utilizată de către Kremlin pentru a desemna Războiul din Ucraina.

Apoi, el a spus că motivul pentru care „Europa vrea să obţină o pauză este pentru a se putea aproviziona cu armament”.

Afirmațiile sale au venit după ce tot miercuri, secretarul de stat american Marco Rubio a îndemnat Moscova și Kievul să convină un armistițiu energetic și a subliniat că Washingtonul face eforturi pentru atingerea acestui obiectiv. Un astfel de armistițiu, a explicat el, nu ar pune capăt războiului din Ucraina, însă ar putea servi drept „platformă” pentru un acord mai amplu.

De altfel, după o întrevedere cu Serghei Lavrov, în marja Adunării Generale a ONU, Marco Rubio şi-a exprimat îngrijorarea că războiul dintre Rusia şi Ucraina s-ar putea extinde către alte ţări în urma unor incidente provocate de atacuri hibride ori sabotaje, sau chiar de o simplă neînţelegere care să declanşeze un conflict armat direct.

Reamintim că miercuri și președintele Nicușor Dan a luat cuvântul în Consiliul de Securitate al ONU, la New York, într-o sesiune dedicată securității din Ucraina convocată de Franța. Șeful statului român a vorbit despre consecințele conflictului asupra teritoriului național, riscurile generate de incidentele cu drone de la graniță și impactul economic suportat de populație pe fondul blocajelor din Marea Neagră.

Adunarea Generală a ONU are loc la New York, în perioada 21-25 septembrie 2026.