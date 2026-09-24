Cine este Bogdan Stelian Mîndrescu, bugetarul din România care câștigă peste 100.000 de lei/lună

foto Facebook Bogdan Mîndrescu

Astăzi, Guvernul a lansat guvernanta.gov.ro. Odată cu această transparentizare, dintre cei care au declarat transparent veniturile din sistemul de stat, se distinge unul: are funcții de conducere cumulate și un salariu de peste 100.000 de lei/lunar.

Numele celui care câștigă peste 100.000 de lei/lună, bugetar fiind, este Bogdan Stelian Mîndrescu. Obține aceste venituri din trei funcții de conducere:

membru în Consiliul de Administrație în cadrul Registrului Auto Român - 29.538 lei brut/lunar

director general al Companiei Naționale ”Aeroporturi București” - 69.348 de lei brut/lunar

membru în Consiliul de Administrația în cadrul Autorității Aeronautice Civilă Române - 35.260 lei brut/lunar

În total, vorbim despre un venit lunar brut 134.146 lei!

Cum spunea Ilie Bolojan că a ajuns Bogdan Stelian Mîndrescu șeful Aeroportului

Despre Bogdan Stelian Mîndrescu vorbea premierul interimar Ilie Bolojan într-o intervenție la Antena 1, unde l-a acuzat că a ajuns șef la Aeroportul Otopeni după ce chiar el, din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, a organizat concursul pentru noua conducere.

”Secretarul de stat de la Transporturi, de exemplu, care coordona aviația, a organizat, a coordonat concursurile pentru selectarea conducerii Aeroportului Otopeni și după această conducere a făcut un concurs pentru a selecta managerul. Cine credeți că a câștigat în mod surprinzător? Exact secretarul de stat care a organizat concursul” spunea Ilie Bolojan.

Originar din Buzău, șeful de la Aeroporturi studiază acum Teologia

Originar din Buzău, Bogdan Stelian Mîndrescu a fost numit încă din 2017 președinte al Consiliului de Administrație al CNAB. După doar trei luni, a ajuns director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, funcție pe care, vedem, o ocupă și astăzi. Ultima numire s-a făcut în 03.09.2025, cu o dată a încetării în iulie 2028.

Conform CV-ului său, șeful de la Aeroporturi este, în prezent, student la Facultatea de Teologie din Constanța, studiind Teologie Ortodoxă Pastorală.

Altfel, conform CV-ului său, are o pregătire educațională intensă:

a terminat Facultatea de Drept și Științe Juridice, Facultatea de Management exploatarea și dezvoltarea potențialului turistic și agroturistic, Facultatea de Administrație și Afaceri

are studii de masterat în Integrare și Afaceri Europene, dar și în Management Aeronautic.

Pe scurt, a terminat, din 2006 până în 2021, trei facultăți, două programe de masterat, acum urmând a patra facultate, de Teologie.

CV-ul șefului de la Aeroporturi mai arată că are permis pentru ambarcațiuni, două categorii de permis de conducere A și B, un curs pentru obținerea licenței de zbor, dar și că știe două limbă străine: engleză și germană.

Director de la începutul carierei

În ceea ce privește activitatea profesională, vedem că a fost inițial, după ce a terminat liceul, consultant vânzări vreme de un an, într-o bancă. După o pauză profesională de trei ani, ajunge director economic executiv pentru câteva luni, ca apoi să aibă joburi scurte de economist, consilier direct în Guvernul României, în Ministerul Economiei. Intră în Ministerul Transporturilor direct ca ”director cabinet secretar de stat”, în 2015. Ajunge chiar și la Societatea Română de Televiziune, consultant al președintelui.

Evoluție spectaculoasă la CNAB

Apoi, obține funcțiile în Consiliul de Administrație al RAR, precum și pe cea de director de cabinet al Ministerului Transporturilor, dar și de vicepreședinte al Consiliului de Administrație CNAB, din martie până în noiembrie 2016, ca din ianuarie 2017 să obțină funcția de președinte, pentru doar trei luni. Ulterior, este ales director general CNAB.

”Modernizarea urgentă a Aeroportului „Henri Coandă" – prioritatea mea absolută”

Ultima sa postare în mediul online ne vorbește despre prioritățile profesionale, ca șef la Aeroporturi:

”Modernizarea urgentă a Aeroportului „Henri Coandă" – prioritatea mea absolută. Tocmai am lansat licitația pentru cele mai ambițioase Business Lounge-uri de până acum: două saloane premium, peste 600 mp, în terminalul Plecări – unul în zona Schengen, celălalt în non-Schengen. Transparență totală: licitația se va desfășura prin Bursa Română de Mărfuri. Contracte pe 10 ani, investiții solide, un singur obiectiv: o experiență la nivelul marilor huburi europene, pentru fiecare pasager care trece prin „Henri Coandă". Cu peste 17 milioane de pasageri anual și conexiuni către 156 de destinații din lume, detaliile trebuie să conteze. Lounge-urile Business sunt următorul pas”.

Informațiile despre veniturile sale spectualoase vin în contextul lansării platformei guvernanta.gov.ro.

”Toți cetățenii au dreptul să știe cine sunt și ce știu să facă oamenii din vârful companiilor statului român”

Oana Gheorghiu, vicepremier, cea care s-a aflat în spatele acestei platforme, a scris, pe Facebook, despre salariile bugetarilor: ”115 persoane din companiile de stat câștigă între 5.000 și 10.000 Euro. 36 persoane încasează între 10.000 și 20.000 Euro. Peste 100 de persoane cumulează cel puțin două funcții în același timp.

Acestea sunt doar câteva dintre datele agregate și prezentate public pe platforma guvernanta.gov.ro, pe care Guvernul o lansează oficial astăzi. Am centralizat aici informațiile despre consiliile de administrație, consiliile de supraveghere și directoratele la 121 de companii active aflate sub autoritatea tutelară a instituțiilor centrale ale statului.

Avem acum acces la indemnizații, contractele de mandat, afilierea politică și, cel mai important, CV-urile celor care ocupă aceste funcții. Pentru că toți cetățenii au dreptul să știe cine sunt și ce știu să facă oamenii din vârful companiilor statului român.

Aceste date trebuie să rămână publice și accesibile tuturor. Pentru că doar prin transparență vom avea companii de stat eficiente, productive și prospere pentru români și pentru România”.