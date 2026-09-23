Claudiu Târziu, după discuțiile cu viticultorii francezi: Lipsa apei poate deveni o problemă gravă și în România

Claudiu Târziu

România trebuie să investească atât în infrastructura de irigații, cât și în soluții pentru captarea și stocarea apei, a zis europarlamentarul Claudiu Târziu, după o vizită în Occitania, în cadrul unei misiuni a Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI) a Parlamentului European.

La stația de pompare Aristide Dumont, europarlamentarul ECR a discutat despre transportul apei către terenurile agricole și despre gestionarea resurselor în perioadele de secetă. În sudul Franței, lucrările pentru captarea și transportul apei din Rhône către zonele agricole au o istorie de peste 150 de ani.

Claudiu Târziu, europarlamentar ECR, consideră că România are nevoie de investiții planificate pe termen lung. În opinia sa, costul acestora ar trebui pus în balanță cu despăgubirile plătite repetat fermierilor ale căror culturi sunt afectate de secetă.

În discuțiile cu Claudiu Târziu (ECR), fermierii și producătorii de vin din sudul Franței au spus că seceta din ultimii ani le-a redus producția. Ei au semnalat și dificultățile întâmpinate în dezvoltarea proiectelor de stocare a apei și de irigații.

Potrivit europarlamentarului ECT, regulile europene și cele naționale îngreunează realizarea acestor proiecte. Astfel, fermierii care vor să investească în irigații întâmpină obstacole în asigurarea apei necesare culturilor.

Ce soluții propune Claudiu Târziu pentru România



Claudiu Târziu, europarlamentar ECR, a zis că România trebuie să ia măsuri înainte ca seceta să provoace noi pierderi în agricultură. Europarlamentarul propune ca fermierii să poată capta și stoca apă, pe baza unei autorizații, în perioadele în care râurile au debit suficient. Apa ar urma să fie folosită ulterior pentru irigarea culturilor.

Pentru episoadele de secetă excepțională, Claudiu Târziu cere măsuri temporare, cu limite clare, care să permită folosirea apei în agricultură și să protejeze râurile. El propune și investiții în utilizarea apei uzate tratate pentru irigații.

„Astăzi, alături de colegii mei din Comisia AGRI din Parlamentul European, am avut o întâlnire cu fermierii din sudul Franței și mai ales cu producătorii de vin. Cu toții se plâng de o chestiune extrem de importantă și anume lipsa de apă. În ultimii ani a fost secetă aici și ei nu au putut să-și irige terenurile și să facă o producție la fel de mare ca în alții ani, din cauză că există prevederi legislative și ale Franței, și la nivelul Uniunii Europene, care le interzice stocarea de apă și irigarea din râuri.



E o problemă extrem de importantă, care poate ajunge și în România. Știm că am mai discutat despre lucrul acesta. Se pregătește o nouă lege și în România, despre care ministrul Mediului, doamna Diana Buzoianu, zicea că nu ridică niciun fel de probleme.



Iată că problemele sunt și apar și în alte țări în afară de România. În Franța, o mare producătoare de vin, problema apei este una vitală, este una de supraviețuire a fermierilor. Au făcut apel la sprijin din partea noastră, am fost reprezentate toate grupurile politice din Parlamentul European și am promis că vom insista pentru rezolvarea acestei chestiuni, nu doar pentru Franța, ci pentru toate țările din Uniunea Europeană.



Iată deci că în Uniunea Europeană sunt probleme la nivel general, nu doar național. Și trebuie să le identificăm și să le rezolvăm, pentru că de asta ne-au ales oamenii în Parlamentul European”, a zis Claudiu Târziu, europarlamentar ECR.

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