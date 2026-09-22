Departamentul pentru Românii de Pretutindeni lansează campania de informare „România, mai aproape de tine”

Foto: Inquam Photos / George Calin

Marți, 22 septembrie, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) lansează campania „România, mai aproape de tine”. Este un proiect de informare publică dedicat românilor din afara granițelor țării.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) anunță că proiectul își propune să faciliteze accesul românilor din afara granițelor la informații corecte, clare și actualizate și să promoveze surse oficiale de informare, astfel încât aceștia să poată identifica mai ușor serviciile și instituțiile de care au nevoie.

„Indiferent de distanță, legătura cu țara rămâne una profundă, iar campania <> s-a născut tocmai din dorința de a transforma acest sentiment în sprijin real. Ne dorim ca informațiile oficiale să ajungă direct la oameni, într-o formă accesibilă și clară. Avem alături de noi mai multe instituții ale statului român, pentru a oferi informații simplificate, nu proceduri complicate”, a declarat Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Acest demers a fost gândit în urma unei analize a solicitărilor primite de DRP, care a evidențiat nevoia unei informări mai eficiente cu privire la situațiile concrete cu care se confruntă românii de pretutindeni. Distanța față de instituțiile din România, precum și diferențele dintre sistemele legislative și administrative ale statelor de reședință pot face dificilă identificarea soluțiilor și a autorităților competente.

Aria de acoperire a campaniei include promovarea surselor oficiale de informare, utilizate pentru clarificarea unor teme esențiale din viața românilor din străinătate. Printre acestea se numără drepturile și obligațiile legale, cu indicarea exactă a instituțiilor care pot oferi sprijin, precum și oportunitățile și programele guvernamentale, inclusiv„ liniile de finanțare nerambursabilă dedicate diasporei.

De asemenea, proiectul pune accent pe prevenirea riscurilor și evitarea situațiilor vulnerabile pe piața muncii sau în plan juridic, oferind totodată ghiduri administrative esențiale pentru obținerea documentelor și simplificarea interacțiunii de la distanță cu autoritățile din România.

Realizată ca proiect propriu al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, campania de informare beneficiază de sprijinul următorilor parteneri instituționali, care furnizează resurse de informare și sprijin: Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe; Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale; Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Educației și Cercetării; Ministerul Sănătății; Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului; Directoratul Național de Siguranță Cibernetică; Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene; Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție; Organizația Salvați Copiii; Crucea Roșie Română; Banca de Investiții și Dezvoltare S.A.

Materialele de campanie vor fi distribuite prin canalele oficiale ale DRP și prin intermediul asociațiilor românești din afara granițelor. Pentru ca ghidurile și resursele pregătite să ajungă direct la cei care au cea mai mare nevoie de ele, DRP va colabora strâns cu lideri de opinie, cu mediul asociativ și mijloacele de comunicare în masă.

Despre campania „România, mai aproape de tine”

„România, mai aproape de tine” este un proiect propriu al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, derulat în perioada septembrie–decembrie 2026, în mediul online, prin intermediul platformelor digitale, al rețelelor de socializare și al portalurilor instituționale, cât și prin distribuirea de materiale informative tipărite.

Campania se adresează cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate și are ca scop creșterea nivelului de informare corectă a acestora, în vederea consolidării încrederii în instituțiile statului român, combaterii dezinformării și întăririi legăturii cu România, transmite Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.