Rolul platformelor AI integrate în transformarea digitală a companiilor. Interviu cu Roxana Ion, Country Manager TD SYNNEX Romania

Roxana Ion, Country Manager al TD SYNNEX Romania - unul dintre cei mai mari distribuitori globali de soluții IT, coordonează dezvoltarea operațiunilor locale ale companiei într-un moment-cheie pentru ecosistemul IT, marcat de accelerarea transformării digitale și de adoptarea tehnologiilor emergente. Cu o experiență solidă în industria IT și o viziune strategică asupra pieței din România, aceasta susține inițiativele TD SYNNEX de extindere a portofoliului de soluții, de consolidare a competențelor locale și de creare a unor platforme de colaborare între furnizori, parteneri și clienți, inclusiv prin lansarea viitorului IBM Center of Excellence.

De ce ar trebui liderii să investească într-o platformă AI integrată și nu doar în modele individuale?

Roxana Ion: Valoarea reală de business nu stă doar în modelul de limbaj (LLM), ci în capacitatea de a-l operaționaliza. O platformă completă oferă un studio unificat pentru antrenarea, personalizarea

(Tuning) și monitorizarea modelelor cu propriile date. Pentru un lider, asta înseamnă transformarea AI-ului dintr-un experiment izolat într-un activ scalabil, reducând drastic costurile de integrare și accelerând timpul de lansare pe piață (Time-to-Market) sau cel de scalare al tehnologiei la nivel intern. Altfel, există riscul real de subutilizare a tehnologiei, transformând investițiile masive în PoC-uri costisitoare și izolate, fără impact real asupra liniei de jos.

Ce aduce nou „Agentic AI” și cum redefinește productivitatea organizațională?

Roxana Ion: Agentic AI marchează trecerea de la interfețe complexe la sisteme conversaționale intuitive. Acestea nu doar răspund, ci acționează autonom, executând sarcini complexe multi-sistem, de la achiziții la procese HR sau interacțiuni cu sistemele companiei. Agenții AI nu trebuie neapărat să vină și să înlocuiască investițiile tehnologice făcute deja; ei pot veni ca o completare a portofoliului tehnologic, având posibilitatea de a lucra împreună cu tehnologiile existente. Din acest motiv, este recomandat să căutăm parteneriate cu companii ce oferă tehnologie deschisă, oferind flexibilitate de ecosistem atât din punct de vedere AI, cât și tradițional tehnologic. Pe măsură ce ne adaptăm la aceste sisteme de comandă bazate pe limbaj natural, se estimează că, pentru 70–80% din sarcinile uzuale, aplicațiile front-end de astăzi vor deveni sistemele back-end controlate de AI.

Cum rezolvăm tensiunea dintre nevoia de inovație rapidă și securitatea riguroasă a datelor companiei?

Roxana Ion: Prin flexibilitatea arhitecturii hibride. Spre deosebire de soluțiile „cloud-only”, IBM permite rularea fluxurilor de lucru AI oriunde rezidă datele voastre: on-premise, în cloud privat sau public. Astfel, liderii își păstrează suveranitatea totală asupra datelor critice și a proprietății intelectuale, eliminând riscul expunerii secretelor comerciale către terți. IBM rămâne unul dintre puținii furnizori care pot aduce întregul stack deschis de AI generativ direct în centrul de date propriu, asigurând un control maxim.

Care este impactul AI-ului asupra capacității de anticipare și decizie strategică?

Roxana Ion: Viziunea este de a transforma organizația dintr-una reactivă într-una predictivă. Soluțiile IBM elimină decalajul dintre colectarea datelor și analiză, permițând liderilor să ruleze instantaneu scenarii complexe („what-if”). În loc să analizați ce s-a întâmplat luna trecută, puteți anticipa fluctuațiile pieței sau riscurile operaționale cu o precizie ridicată, obținând o agilitate decizională superioară concurenței. Această capacitate este susținută de focusul IBM pe procesarea datelor în timp real (data streaming), inclusiv prin recenta achiziție strategică a companiei Confluent.

De ce ar trebui un partener IBM să aleagă TD SYNNEX?

Roxana Ion: TD SYNNEX este distribuitorul global numărul 1 pentru IBM și oferă partenerilor un cadru complet pentru dezvoltarea afacerii. Sprijinim partenerii în optimizarea accesului pe piață, reducerea costurilor operaționale și accelerarea creșterii în tehnologii de nouă generație. Prin programe structurate, investiții dedicate și practici specializate, alături de servicii precum onboarding „white glove”, educație, finanțare și suport de marketing, ajutăm partenerii să își atingă obiectivele și să își consolideze succesul pe termen lung împreună cu IBM.