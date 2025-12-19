Ce probleme de sănătate avea Mircea Coșea

Profesorul Mircea Coşea s-a stins din viață joi, 18 decembrie, la vârsta de 83 de ani. Tragica veste a cutremurat întreaga Românie pentru că nimeni nu se aștepta să pierdem, acum, chiar înainte de Crăciun, unul dintre cei mai buni analiști economici ai țării.

Deși anunțul despre moartea sa a fost unul fulgerător, se știa deja că Mircea Coșea avea mai multe probleme de sănătate. Pe 4 decembrie, chiar Mircea Coşea în persoană anunța, pe pagina sa de Facebook, că a fost internat în spital.

Mircea Coșea fusese internat la Spitalul Floreasca

„Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate, ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, preşedintele Academiei de Ştiinţe Medicale, m-a „reparat" şi de această dată. (...) Stimaţi prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea depinde nu doar de ştiinţa medicală, ci şi de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de faţă am văzut şi am simţit pe propria piele cum ştiinţa eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puţin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenţilor medicali.

Mircea Coșea, analize din spital

Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge, nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii şi colectări să nu „analizez" modul cum funcţionează sistemul sanitar, pe un eşantion reprezentat de salonul cu pacienţi aflaţi în chinurile durerilor şi stresului post operatoriu.

Concluzia: surprinzătoare, dar adevărată: o săptămâna, 24 din 24 am asistat la o activitate de excelenţă. Doamnele şi domnişoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competenţă, de responsabilitate şi de comportament super civilizat, de o empatie permanentă faţă de fiecare pacient în parte.

Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu „spitalul" pot spune că îşi practică meseria cu eleganţă. De ziua României, fiind pacient, m-am simţit şi eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitatea a muncii unor românce: doamnele şi domnişoarele asistente medicale, spunea Coşea atunci.

La doar două zile, în 6 decembrie, la Târgul de Carte Gaudeamus îşi lansase volumul „Jurnal pe frontul războiului comercial. Studii şi analize economice”.

Mărturisiri dureroase la DC NEWS

Reamintim totodată că în anul 2023 Mircea Coșea spunea pentru DC NEWS că a făcut chimio și radio-terapie, fără să renunțe la muncă.

”A fost foarte greu, mai ales în perioada în care am făcut chimio și radioterapie. Dar, am încercat să nu renunț la intervențiile publice, la analizele economice, pentru că activitatea, munca mă ține în priză, mă motivează să merg mai departe. Nu am vrut să fac vâlvă, să discut public despre situația mea de sănătate, dar acum am considerat că trebuie să mulțumesc unor oameni deosebiți, salvatori de vieți, de aceea am făcut această postare. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine, fie că au știu, fie că au aflat abia acum, sper să ne revedem cât de curând, o să încep să reapar în spațiul public, după această șansă primită de la viață”, a spus prof. Mircea Coșea pentru DCNews.