Kovesi: Înainte să vă spun planurile mele, trebuie sa fac niște precizări

„Sunt cu adevărat onorată că oamenii s-au gândit că sunt calificată pentru diferite funcţii şi asta mă onorează. Pot să vă zic că nu am un plan concret în acest moment”, a spus Laura Codruța Kovesi.

„Înainte să vă spun de planurile mele, am auzit, de vreun an de zile, că am fost desemnată să fiu preşedintele României, apoi am fost desemnată să fiu premier, apoi a fost desemnată să fiu judecător la Curtea Constituţională, apoi, o perioadă, am fost desemnată să fiu ministrul Justiţiei, apoi a revenit procuror general şi procuror şef la DNA şi în ultima perioadă de timp am înţeles că am fost desemnată să fiu la SRI. Nu cunosc nimic despre aceste situaţii, dar sunt cu adevărat onorată că oamenii s-au gândit că sunt calificată pentru toate aceste funcţii şi asta mă onorează. Pot să vă zic că nu am un plan concret în acest moment, pentru că vreau să-mi concentrez toată atenţia să-mi finalizez acest mandat, care a fost unul extrem de greu”, a afirmat Laura Codruţa Kovesi miercuri seară, în cadrul unui podcast cu Moise Guran.

Întrebată dacă ar fi interesată să intre în politică, ea a răspuns: „Nu”

„Nu, şi dacă cineva mai continuă să fie temător despre intrarea mea în politică, vreau să vă spun că mă îndoiesc de democraţia reală, ştiţi, am observat când este un subiect cu adevărat serios se creează aşa, o perdea de fum, toată lumea vorbeşte despre perdeaua aia de fum şi nu se uită nimeni la problemele adevărate”, a adăugat Laura Codruţa Kovesi. Și-a exprimat disponibilitatea de a-şi oferi ajutorul „oricând este nevoie” de ea.

