|
$
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar:
|
$
 
DCNews Stiri Justiție Kovesi: Înainte să vă spun planurile mele, trebuie sa fac niște precizări
Data actualizării: 23:10 17 Dec 2025 | Data publicării: 22:22 17 Dec 2025

Kovesi: Înainte să vă spun planurile mele, trebuie sa fac niște precizări
Autor: Ioana Dinu

kovesi-eppo_09626400 Inquam Photos / Octav Ganea
 

Laura Codruța Kovesi a zis că se simte onorată de faptul că este vehiculată pentru diferite funcții.

„Sunt cu adevărat onorată că oamenii s-au gândit că sunt calificată pentru diferite funcţii şi asta mă onorează. Pot să vă zic că nu am un plan concret în acest moment”, a spus Laura Codruța Kovesi.

„Înainte să vă spun de planurile mele, am auzit, de vreun an de zile, că am fost desemnată să fiu preşedintele României, apoi am fost desemnată să fiu premier, apoi a fost desemnată să fiu judecător la Curtea Constituţională, apoi, o perioadă, am fost desemnată să fiu ministrul Justiţiei, apoi a revenit procuror general şi procuror şef la DNA şi în ultima perioadă de timp am înţeles că am fost desemnată să fiu la SRI. Nu cunosc nimic despre aceste situaţii, dar sunt cu adevărat onorată că oamenii s-au gândit că sunt calificată pentru toate aceste funcţii şi asta mă onorează. Pot să vă zic că nu am un plan concret în acest moment, pentru că vreau să-mi concentrez toată atenţia să-mi finalizez acest mandat, care a fost unul extrem de greu”, a afirmat Laura Codruţa Kovesi miercuri seară, în cadrul unui podcast cu Moise Guran.

Întrebată dacă ar fi interesată să intre în politică, ea a răspuns: „Nu”

„Nu, şi dacă cineva mai continuă să fie temător despre intrarea mea în politică, vreau să vă spun că mă îndoiesc de democraţia reală, ştiţi, am observat când este un subiect cu adevărat serios se creează aşa, o perdea de fum, toată lumea vorbeşte despre perdeaua aia de fum şi nu se uită nimeni la problemele adevărate”, a adăugat Laura Codruţa Kovesi. Și-a exprimat disponibilitatea de a-şi oferi ajutorul „oricând este nevoie” de ea.

Revine Laura Codruța Kovesi la conducerea DNA? Iată de ce și în ce context apare această întrebare justificată: https://www.dcnews.ro/voineag-sub-presiune-se-pregateste-terenul-revenirii-lui-kovesi-la-varful-dna-muresan-pnl-era-apreciata-in-toata-europa_1023775.html

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

laura codruta kovesi
dna
sri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Greșeala pe care o fac mulți români la masă: Ce ar trebui să faci în primele cinci minute
Publicat acum 18 minute
Generația Z a ales un nume nou pentru a denumi persoanele de tip „Karen”
Publicat acum 32 minute
Kovesi, replică pentru Băsescu
Publicat acum 38 minute
Marco Rubio exclude o candidatură în 2028 dacă vicepreședintele JD Vance intră în cursa pentru Casa Albă
Publicat acum 53 minute
BOR, reacție după ce Bruxelles-ul a votat pentru dreptul la avort. Am pierdut o Românie de 23 de milioane de oameni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close