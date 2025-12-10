€ 5.0894
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Prejudiciu de un milion de euro, recuperat de polițiști. Doi georgieni, acuzați de înșelăciune transfrontalieră cu baterii
Data actualizării: 17:59 10 Dec 2025 | Data publicării: 17:56 10 Dec 2025

Prejudiciu de un milion de euro, recuperat de polițiști. Doi georgieni, acuzați de înșelăciune transfrontalieră cu baterii
Autor: Andrei Itu

Bărbat din Galați găsit rănit grav acasă, cu o rană la cap, care ar fi fost provocată prin împuşcare Foto cu rol ilustrativ: Freepik
 

Doi bărbați din Georgia sunt cercetați, după ce ar fi folosit în mod fraudulos datele unei firme de transport din Polonia, pentru a încheia un contract cu o firmă din Sibiu, cu scopul de a prelua din Franţa patru paleţi cu baterii.

”La data de 5 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sibiu au fost sesizați de către administratorul unei societăți comerciale din Șelimbăr, cu privire la faptul că ar fi fost indus în eroare de către o firmă din Polonia, cu care ar fi încheiat un contract, având ca obiect transportul a 4 paleți de baterii de la mai multe locații din Franța către Atena,  fiindu-i cauzat un prejudiciu în valoare de 1.000.000 de euro.

Firma de transport a schimbat numele şoferului şi camionul 

În fapt, la data de 3 decembrie a.c., firma de transport a schimbat numele șoferului și a camionului utilizat pentru efectuarea transportului celor 4 paleți de baterii”, a transmis IPJ Sibiu. 

Date folosite pentru a induce în eroare

”Ulterior încărcării mărfii de la prima locație din Franța, transportatorul nu s-ar mai fi prezentat la cel de-al doilea punct de încărcare, iar, în urma verificărilor efectuate, a rezultat faptul că datele transportatorului polonez ar fi fost folosite pentru a induce în eroare persoana vătămată să încheie contractul de transport, ulterior făptuitorul însușindu-și marfa respectivă.

În continuarea verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că, la data de 5 decembrie a.c., marfa ar fi ajuns la o adresă de pe teritoriul  Belgiei.

Ca urmare a cooperării judiciare internaționale, polițiștii belgieni au identificat, la adresa respectivă, mai mulți paleți de marfă încarcată de la prima locație din Franța, a cărei valoare a fost stabilită la 2.000.000 de lei, fiind identificate două persoane implicate în sustragerea bateriilor, respectiv doi bărbați din Georgia.”, transmite IPJ Sibiu.

Prejudiciu recuperat

”În urma continuării activităților pe linia cooperării judiciare internaționale cu autoritățile belgienie și urmare a verificărilor efectuate de către polițiști, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, s-a reușit identificarea tuturor paleților cu baterii, prejudiciul recuperat fiind în valoare de 5.000.000 de lei.

Cercetările sunt continuate la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, într-un dosar deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și luarea măsurilor legale în consecință.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”, a mai transmis sursa citată.

Vezi și -  Radar inscripţionat vs radar neinscripţionat. Titi Aur spune care e mai eficient şi de ce

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Beneficiile uleiului de măsline pe stomacul gol: Adevărul despre viralul momentului de pe TikTok. Secretul ikarienilor
Publicat acum 24 minute
Premierul Bolojan ar vrea înghețarea salariului minim. Hossu: „Urăște salariații și cetățenii din România”
Publicat acum 27 minute
Jaful de la Luvru: Hoții au fugit cu 30 de secunde înainte de venirea poliției
Publicat acum 33 minute
Mister total după ce un elan a fost observat în sălbăticie
Publicat acum 41 minute
Reacția ministrului Justiției, Radu Marinescu, la documentarul Recorder „Justiţie Capturată”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Dec 2025
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat pe 08 Dec 2025
Tragedie în Tenerife, după un val devastator: Doi români au murit. ”Da, el este bărbatul”
Publicat pe 09 Dec 2025
Neptun nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Publicat pe 08 Dec 2025
Româncă, întâmplare șocantă în Hagia Sophia din Istanbul. Tocmai își făcuse o poză cu fetițele sale. ”O mare mizerie”
Publicat pe 09 Dec 2025
Diana Buzoianu, mutarea strategică a PSD în fața lui Ilie Bolojan. Culisele ”vizitei” lui Sorin Grindeanu la Guvern: Două variante
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close