DCNews Stiri Polonia, schimb cu Ucraina: Avioane MiG-29 contra tehnologie de drone
Data publicării: 16:39 10 Dec 2025

Polonia, schimb cu Ucraina: Avioane MiG-29 contra tehnologie de drone
Autor: Iulia Horovei

avioane m-29 Polonia și Ucraina, negocieri pentru schimb de avioane militare cu tehnologie de drone. Sursa foto: Pixabay, rol ilustrativ
 

Polonia și Ucraina poartă discuții pentru un schimb militar cu avioane MiG-29 și tehnologie de drone.

Polonia ia în considerare transferul către Ucraina a avioanelor sale MiG-29, iar în schimb poartă discuții privind obținerea unor tehnologii moderne pentru drone și rachete, scrie presa poloneză. Decizia nu este încă finală, însă există discuții asupra acestui

Polonia și Ucraina, troc în materie de apărare

După cum informează Statul Major al Forțelor Armate Poloneze, au loc discuții cu partea ucraineană privind transferul avioanelor MiG-29.

„Transferul aeronavelor este legat de atingerea resurselor finale de exploatare și de lipsa perspectivelor de modernizare a acestora în Forțele Armate ale Republicii Polone. Informăm totodată că decizia finală încă nu a fost luată”, se arată în comunicat.

Transferul aparatelor ar face parte din politica aliată de sprijinire a Ucrainei și de menținere a securității flancului estic al NATO. Conform planurilor, sarcinile îndeplinite până acum de MiG-29 vor fi preluate de avioanele mai moderne F-16 și FA-50.

Schimb de tehnologii ca element strategic

În paralel, au loc discuții privind punerea la dispoziția Poloniei a unor tehnologii selectate din domeniul dronelor și rachetelor. După cum subliniază Statul Major al Forțelor Armate Poloneze, obiectivul este „nu doar o compensație în echipamente, ci, mai ales, dobândirea și dezvoltarea comună a unor noi competențe de apărare și industriale”.

Un astfel de model de cooperare ar putea reprezenta un impuls important pentru industria poloneză de apărare, permițând Poloniei nu doar să își completeze potențialul militar, ci și să-și crească implicarea în tehnologii militare moderne.

Raport: Dronele poloneze, față în față cu realitățile producției

Jurnaliștii polonezi adaugă că informațiile despre discuțiile dintre Polonia și Ucraina privind tehnologiile dronelor au apărut la scurt timp după publicarea unui raport al Fondului Polonez de Dezvoltare, care evidențiază clar atât potențialul, cât și limitările sectorului polonez al dronelor.

Potrivit documentului, deși start-upurile poloneze dispun de soluții moderne, capacitățile lor de producție sunt încă mult sub cerințele conflictelor contemporane. Această combinație între inovație și realitatea producției în masă scoate în evidență provocările cu care se confruntă atât industria, cât și armata.

Actualele construcții poloneze de drone sunt bine dezvoltate tehnologic, dar corespund în majoritate nivelului 2.0, în timp ce cele mai noi soluții autonome ajunse pe front necesită rezistență totală la bruiaj și independență față de comunicațiile radio. În acest context, discuțiile privind obținerea tehnologiilor ucrainene pentru drone și rachete capătă o importanță suplimentară. Ele ar putea accelera dezvoltarea unor competențe care, altfel, ar necesita ani de investiții și testări.

