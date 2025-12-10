€ 5.0897
DCNews Stiri Explozie într-un bloc din Aleșd. Balconul și peretele unui apartament, aruncate în aer / video
Data publicării: 08:08 10 Dec 2025

Explozie într-un bloc din Aleșd. Balconul și peretele unui apartament, aruncate în aer / video
Autor: Ioan-Radu Gava

accident-soferi-morti_50576000 Foto: Agerpres
 

O explozie a avut loc în noaptea de marți spre miercuri într-un bloc din localitatea bihoreană Aleșd.

O explozie s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri în localitatea bihoreană Aleșd, din cauza unei butelii. Un balcon s-a prăbușit, iar o femeie a suferit arsuri pe 30-40% din corp, potrivit Bihoreanul.

Incidentul a avut loc la etajul 1, iar în imaginile publicate se vede că balconul și un perete al apartamentului au fost aruncate în aer.

Potrivit AlesdOnline, femeia rănită primește îngrijiri din partea echipajelor medicale trimise la fața locului.

Lt. col. Camelia Roșca a confirmat pentru Bihoreanul că explozia, provocată de o butelie, a fost anunțată printr-un apel la 112 înregistrat cu la ora 22.50, iar o femeie a fost rănită, având „arsuri pe 30-40% din suprafața corpului”. 

„Pompierii acționează la fața locului. Un balcon s-a prăbușit în urma deflagrației”, a precizat purtătoarea de cuvânt a ISU Crișana. „Echipajele paramedicale și medicale au acordat îngrijirile care se impuneau unei femei rănite”, a adăugat aceasta. 

Au fost trimise în teren trei echipaje de pompieri militari din cadrul Stației de Pompieri Aleșd, cu două autospeciale de intervenție, echipajul de Terapie Intensivă Mobilă al SMURD Oradea și un echipaj al Serviciului de Ambulanță. 

De asemenea, a fost mobilizat echipajul CBRN, de primă cercetare și evaluare chimică, biologică, radiologică și nucleară din cadrul Detașamentului Oradea.

Pompierii au demarat imediat evacuarea tuturor locatarilor blocului, au oprit alimentarea cu electricitate, au ventilat casa scării. Din informațiile disponibile până acum, se pare că nu există alți răniți. 

