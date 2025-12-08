€ 5.0899
|
$ 4.3664
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0899
|
$ 4.3664
 
DCNews Stiri Pista aeroportului din Heraklion, Creta, invadată de agricultori furioși. Proteste violente și în Chania, mașină de poliție răsturnată
Data actualizării: 18:14 08 Dec 2025 | Data publicării: 17:53 08 Dec 2025

Pista aeroportului din Heraklion, Creta, invadată de agricultori furioși. Proteste violente și în Chania, mașină de poliție răsturnată
Autor: Andrei Itu

violente-liceu-sibiu-directoare-bataie-profesor-greva_67903000 FOTO: Pixabay
 

Zeci de agricultori furioşi s-au ciocnit cu forţele de ordine greceşti în oraşul Chania, Creta, pe fondul protestelor fermierilor în toată ţara faţă de întârzierile la plata subvenţiilor, în legătură cu o vastă fraudă anchetată de Parchetul European.

Agricultori erau înarmaţi cu bastoane şi pietre și au atacat autoturisme de poliţie poziţionate pentru a-i împiedica pe manifestanţi să ajungă la aeroportul din Chania, aflat în apropierea acestui oraş din vestul insulei Creta, Grecia, potrivit imaginiloor difuzate de televiziunea publică ERT, transmite AFP.

Potrivit aceleiaşi surse, poliţiştii au tras cu gaze lacrimogene contra manifestanţilor, după care s-au retras și le-au permis acestora să răstoarne o maşină a poliţiei.

Pista Aeroportului internaţional Heraklion, invadată de agricultori furioși

La Heraklion, capitala Cretei, alţi agricultori au invadat pista aeroportului internaţional, conform imaginilor transmise în direct.

Aeroportul, tranzitat de numeroşi turişti pe timpul sezonului estival, şi-a închis porţile. Niciun avion nu mai poate decola ori ateriza, a transmis agenţia greacă ANA.

În timp ce mişcarea de furie a luat amploare, prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a spus că guvernul este deschis dialogul cu reprezentanţii agricultorilor, însă a avertizat în legătură cu protestele 'oarbe'.

Autostrăzi blocate de tractoare

Mii de agricultori blochează, de săptămâna trecută, cu tractoare autostrăzi, mai ales în centrul şi nordul Greciei, cu scopul de a cere plata subvenţiilor UE, întârziată de o anchetă în curs a Parchetului European.

VIDEO

Conform autorităţilor elene, peste 30 milioane de euro din subvenţii prin PAC (Politica Agricolă Comună) ar fi fost deturnate de persoane ce solicitau ajutoare pentru terenuri pe care nu le deţineau, ori exagerând mărimea turmelor de animale.

De asemenea, crescătorii de animale solicită compensaţii după ce peste 400.000 de oi şi capre au fost sacrificate pentru a împiedica propagarea unei epidemii de variolă ovină, notează Agerpres.

Vezi și - Idee de concediu: Insula Creta. De ce mi s-a părut un loc ideal pentru o vacanță perfectă / galerie foto

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

chania
creta
agricultori
proteste
parchetul european
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Tragedie în Pirineii francezi. Un instructor de zbor şi patru cursanţi au murit cumplit
Publicat acum 12 minute
Cutremur cu magnitudine 7,6 în Japonia: Alertă de tsunami și pene de curent
Publicat acum 33 minute
Globurile de Aur 2026: Lista completă a nominalizărilor
Publicat acum 51 minute
Pista aeroportului din Heraklion, Creta, invadată de agricultori furioși. Proteste violente și în Chania, mașină de poliție răsturnată
Publicat acum 53 minute
Incendiu la Spitalul de Urgență din Deva. A fost activat Planul Roșu de intervenție - FOTO / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Dec 2025
Daniel Băluță denunță un demers „nedemocratic și ilegal“ al unui contracandidat
Publicat acum 7 ore si 3 minute
De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic
Publicat acum 17 ore si 49 minute
Rezultate finale alegeri locale Primăria Municipiului București 2025. Acestea sunt cifrele momentului
Publicat acum 20 ore si 54 minute
Chirieac arată candidatul care a schimbat soarta alegerilor: "Am fi avut un alt primar"
Publicat acum 22 ore si 46 minute
Alertă la PNL! Chirieac: „E deja victorie?!” Răspunsul lui Ciucu / video
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close