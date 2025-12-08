Pista aeroportului din Heraklion, Creta, invadată de agricultori furioși. Proteste violente și în Chania, mașină de poliție răsturnată

Agricultori erau înarmaţi cu bastoane şi pietre și au atacat autoturisme de poliţie poziţionate pentru a-i împiedica pe manifestanţi să ajungă la aeroportul din Chania, aflat în apropierea acestui oraş din vestul insulei Creta, Grecia, potrivit imaginiloor difuzate de televiziunea publică ERT, transmite AFP.

Potrivit aceleiaşi surse, poliţiştii au tras cu gaze lacrimogene contra manifestanţilor, după care s-au retras și le-au permis acestora să răstoarne o maşină a poliţiei.

Pista Aeroportului internaţional Heraklion, invadată de agricultori furioși

La Heraklion, capitala Cretei, alţi agricultori au invadat pista aeroportului internaţional, conform imaginilor transmise în direct.

Aeroportul, tranzitat de numeroşi turişti pe timpul sezonului estival, şi-a închis porţile. Niciun avion nu mai poate decola ori ateriza, a transmis agenţia greacă ANA.

În timp ce mişcarea de furie a luat amploare, prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis a spus că guvernul este deschis dialogul cu reprezentanţii agricultorilor, însă a avertizat în legătură cu protestele 'oarbe'.

Autostrăzi blocate de tractoare

Mii de agricultori blochează, de săptămâna trecută, cu tractoare autostrăzi, mai ales în centrul şi nordul Greciei, cu scopul de a cere plata subvenţiilor UE, întârziată de o anchetă în curs a Parchetului European.

Conform autorităţilor elene, peste 30 milioane de euro din subvenţii prin PAC (Politica Agricolă Comună) ar fi fost deturnate de persoane ce solicitau ajutoare pentru terenuri pe care nu le deţineau, ori exagerând mărimea turmelor de animale.

De asemenea, crescătorii de animale solicită compensaţii după ce peste 400.000 de oi şi capre au fost sacrificate pentru a împiedica propagarea unei epidemii de variolă ovină, notează Agerpres.

