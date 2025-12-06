Traian și Maria Băsescu, gest emoționant la 50 de ani de căsnicie

Fostul președinte Traian Băsescu, în vârstă de 74 de ani, a împărtășit sâmbătă pe Facebook câteva imagini emoționante alături de soția sa, Maria, tot de 74 de ani, surprinse în cadrul ceremoniei prin care cei doi și-au reînnoit jurămintele.

Traian și Maria Băsescu marchează o jumătate de secol împreună

„50 de ani împreună. Martor ne-a fost familia”, a transmis Băsescu în mesajul care însoțește fotografiile.

Traian și Maria Băsescu, căsătoriți din 1975, marchează în acest an 50 de ani de la uniunea lor, celebrând astfel nunta de aur. Cei doi au împreună două fiice, Ioana și Elena.

Fostul cuplu prezidențial a revenit în fața altarului pentru a participa din nou la slujba religioasă, fiind însoțiți de cele două fete și de nepoți, așa cum reiese din fotografiile publicate de Traian Băsescu.

Maria Băsescu a ocupat rolul de primă-doamnă a României între 2004 și 2014, perioadă în care l-a însoțit constant pe fostul președinte la evenimente oficiale.