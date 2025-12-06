€ 5.0919
Stiri

General-maior Claudiu Ovidiu Dobocan, semnal clar: Pacea nu mai este garantată în Europa în acest moment
Data publicării: 09:32 06 Dec 2025

EXCLUSIV General-maior Claudiu Ovidiu Dobocan, semnal clar: Pacea nu mai este garantată în Europa în acest moment
Autor: Florin Răvdan

ucraina harta Sursa foto: https://www.freepik.com/, @user17605885
 

General-maior Claudiu Ovidiu Dobocan, comandantul Forţelor Române pentru Operaţii Speciale, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News şi DC News TV, despre tensiunile din regiunea Mării Negre.

Acesta spune că "în acest moment, pacea nu mai este garantată în Europa". Declaraţiile au fost făcute la Aspen Leadership Awards and Gala Dinner, unde general-maior Claudiu Ovidiu Dobocan a fost recompensat cu distincţia SERVICE WITH DIGNITY LEADERSHIP AWARD. 

"Mulţumesc pentru oportunitatea de a promova Armata Română. Acest premiu, pentru mine, este de fapt recunoaşterea comunităţii pe care o promovez, e de fapt meritul echipei, eu sunt doar un simplu exponent. Mă bucur că munca acestei comunităţi de Operaţii Speciale, care a început în 2003, este recunoscută şi la nivel de diplomaţie, de relaţii internaţionale. Ne bucurăm că suntem un actor care contribuim la securitatea României în fiecare zi", a declarat general-maior Claudiu Ovidiu Dobocan. 

"Pacea nu mai este garantată în Europa"

Întrebat cum se vede, de la nivelul Armatei Române, situaţia din regiunea Mării Negre, general-maior Claudiu Ovidiu Dobocan a spus că "tuturor ne este clar că, în acest moment, pacea nu mai este garantată în Europa. Marea Neagră a devenit, în loc de o mare a comerţului, una a tensiunilor. Avem mare încredere în mecanismele regionale şi globale şi sperăm că se va găsi o soluţionare paşnică pentru acest conflict. În mod cert, relaţia trans-atlantică este importantă pentru noi şi ne bucurăm de sprijinul constant al unor parteneri foarte credibili". 

Europa, bazată pe valori democratice

"Începând din Grecia Antică, valorile esenţiale ale unui cetăţean erau logică, etică şi oratorie. Trebuie să ai valori, să le articulezi într-un raţionament şi să fii în măsură să le livrezi publicului. Cred că Forumul Aspen e important pentru că transmite valorile mai departe. Ori valorile, într-o Uniune Europeană fracturată, nu ar mai fi aceleaşi. Într-adevăr, vedem anumite curente naţionaliste sau un fel de neo-real-politiks. Una peste alta, valorile liberale, democraţia, libertatea individului, sperăm să primeze în viitoarea Europă", a mai spus general-maior Claudiu Ovidiu Dobocan. 

general maior claudiu ovidiu dobocan
pace in europa
razboi ucraina rusia
