Viorel Brezeanu, stenograful lui Ceaușescu, a încetat din viață

Viorel Brezeanu, titularu catedrei de steno-dactilografie a Facultății de Ziaristică din București, a încetat din viață, duminică, după o luptă de câțiva ani cu o boală care nu i-a mai dat nicio șansă.

Era de o veselie debordantă, plin de bancuri, studenții venind cu plăcere pentru a-l asculta.

Rămăsese printre puținele cadre didactice în viață al fostei Facultăți de Ziaristică. Alexandru Brad, Dumitru Titis Popa, Viorica Bucur, Dumitru Bălăeț, Elena Zarescu, profesori care au îndrumat mii de studenți, care ulterior au devenit un stindard în presa din România.

Într-un interviu pentru DC News.ro și România TV, Viorel Brezeanu povestea cum a devenit stenograful lui Ceușescu și cum se înțelegea cu "Tovarășul" și "Tovarășa", în perioada cât la lucrat la Comitetul Central al PCR.

Înmormântarea va avea loc miercuri, la cimitirul din Bușteni.