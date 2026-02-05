De ce nu se mănâncă brânză în China. Motivul te va surprinde

În foarte multe țări din Europa, brânza este un aliment de bază, prezent în bucătării și restaurante de secole. Deși în Europa consumul de brânză este foarte răspândit, în alte părți ale lumii, acest aliment nu ocupă același loc în dietă. Un exemplu în acest sens este China, unde brânza nu a fost niciodată parte a alimentației tradiționale, iar explicația are legătură cu factori ce țin de istorie și cultură.

Clara Chen, creatoare de conținut și traducătoare de chineză, a explicat, într-un videoclip pe TikTok, de ce brânza nu își are locul în dieta tradițională chineză.

Potrivit acesteia, „China a fost o societate agricolă timp de mii de ani. În zonele cele mai populate din Antichitate, cea mai mare parte a terenului era folosită pentru cultivare, pentru a hrăni o populație în continuă creștere. Multe terenuri au fost transformate în terenuri agricole, iar puținele vite care existau pe acele terenuri au fost folosite pentru muncă, precum aratul, nu pentru muls”. Ea a explicat că acest lucru nu înseamnă că în China nu exista creșterea animalelor.

Când a devenit laptele popular în China

Potrivit acesteia, dieta tradițională chineză se baza pe alimente vegetale.

„Dieta tradițională chineză se baza pe cereale, legume, leguminoase și puțină carne. Fără produse lactate”, a mai spus Clara Chen în videoclipul postat pe TikTok.

Ea a mai povestit că laptele de vacă a devenit popular în China abia în ultimele două decenii „datorită campaniilor promoționale ale companiilor și guvernului, ca sursă importantă de calciu”.