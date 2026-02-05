€ 5.0945
DCNews Stiri De ce nu se mănâncă brânză în China. Motivul te va surprinde
Data actualizării: 13:55 05 Feb 2026 | Data publicării: 13:53 05 Feb 2026

De ce nu se mănâncă brânză în China. Motivul te va surprinde
Autor: Darius Mureșan

chinezi la masa Sursa foto: Freepik, @freepik

Află de ce brânza a rămas un aliment aproape necunoscut în bucătăria chineză.

În foarte multe țări din Europa, brânza este un aliment de bază, prezent în bucătării și restaurante de secole. Deși în Europa consumul de brânză este foarte răspândit, în alte părți ale lumii, acest aliment nu ocupă același loc în dietă. Un exemplu în acest sens este China, unde brânza nu a fost niciodată parte a alimentației tradiționale, iar explicația are legătură cu factori ce țin de istorie și cultură.

Clara Chen, creatoare de conținut și traducătoare de chineză, a explicat, într-un videoclip pe TikTok, de ce brânza nu își are locul în dieta tradițională chineză.

Potrivit acesteia, „China a fost o societate agricolă timp de mii de ani. În zonele cele mai populate din Antichitate, cea mai mare parte a terenului era folosită pentru cultivare, pentru a hrăni o populație în continuă creștere. Multe terenuri au fost transformate în terenuri agricole, iar puținele vite care existau pe acele terenuri au fost folosite pentru muncă, precum aratul, nu pentru muls”. Ea a explicat că acest lucru nu înseamnă că în China nu exista creșterea animalelor.

VEZI ȘI: Boala tăcută a omului modern: Nu doare, dar poate afecta grav sănătatea. Bilic: Ea nu vine din viață bună

Când a devenit laptele popular în China

Potrivit acesteia, dieta tradițională chineză se baza pe alimente vegetale. 

„Dieta tradițională chineză se baza pe cereale, legume, leguminoase și puțină carne. Fără produse lactate”, a mai spus Clara Chen în videoclipul postat pe TikTok. 

Ea a mai povestit că laptele de vacă a devenit popular în China abia în ultimele două decenii „datorită campaniilor promoționale ale companiilor și guvernului, ca sursă importantă de calciu”.

@clarita_tips Por qué los chinos no comemos queso? China ha sido una sociedad agrícola durante miles de años. La ganadería nunca fue la industria principal y se concentra principalmente en el norte y el oeste, regiones con una historia nómada. En general, los chinos consumimos pocos productos lácteos. Incluso la leche empezó a aparecer de forma masiva en la mesa de los chinos recién en las últimas décadas. Y el queso, mucho menos. #china #chinomandarin #culturachina #comidachina #asiaticos ♬ sonido original - Clara Chen

Comentarii

