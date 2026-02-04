Bulgaria topește peste 10.500 tone de monede leva vechi

Lotul iniţial de bancnote euro a intrat în circulaţie la începutul lui 2026, livrat prin Eurosistem, a anunţat Iliya Lingorski, membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Bulgariei (BNB), notează Novinite.

Bulgaria se pregătește să topească vechile monede leva

Totodată, BNB vrea să distrugă prin topire vechile monede leva. Volumul total de monede retras din circulaţie este mare. Acesta depășește 10.527 tone. Până la finalul lunii ianuarie 2026, au fost retrase din circulaţie peste 3,3 miliarde de monede.

Lingorski a precizat, pentru cei care deţin încă monede leva, că nu este nicio grabă. Pe data de 1 februarie 2026, a fost retrasă oficial leva, după ce în ianuarie cetăţenii bulgari au utilizat în paralel leva şi euro.

Până când pot schimba leva cu euro

Cetăţenii pot continua pe termen nelimitat să schimbe restul de leva la BNB, însă băncile comercale acceptă schimbul până pe data de 30 iunie 2026.

"Chiar dacă cineva descoperă după un deceniu monede leva, BNB încă le va schimba gratuit", a mai spus Lingorski.

Ţările membre ale Uniunii Europene care nu au adoptat încă moneda unică euro sunt România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia şi Danemarca, notează Agerpres.

Vezi și - Trecerea istorică a Bulgariei la euro: Ce s-a scumpit după renunțarea la leva