De ce te înroșești la față după ce bei alcool

Potrivit Institutului Național de Sănătate, „oamenilor le place să consume alcool datorită capacității sale de a modifica stările emoționale”.

Ei spun că alcoolul „induce euforie, relaxare și dezinhibare, reducând în același timp stresul și anxietatea”.

Cu toate acestea, NHS recomandă britanicilor să nu depășească 14 unități pe săptămână.

Aceasta echivalează cu șapte halbe de bere cu 4% alcool sau o sticlă și jumătate de vin cu 12% alcool în volum.

Dar dacă fața vi se înroșește după ce consumați alcool, dr. Karan Raja avertizează că ați putea avea o afecțiune numită „reacție de înroșire la alcool”.

El a spus într-un videoclip pentru Bupa UK că „aproximativ 8% din populația mondială are această problemă, marea majoritate fiind de origine est-asiatică”.

Ce este „reacția de înroșire la alcool”?

„Vă înroșiți vreodată la față când consumați alcool? Aceasta este o eroare genetică numită reacție de înroșire la alcool și este un semn de avertizare pentru sănătatea dumneavoastră”, spune chirurgul NHS.

Dr. Raja a spus că acest lucru se întâmplă atunci când „pachetul inițial de ADN a uitat să includă o cantitate suficientă din enzima care ajută organismul să descompună alcoolul - aldehid dehidrogenaza 2 (ALDH2)”.

„Când consumați alcool, organismul îl transformă în acetaldehidă, care este de fapt mai toxică decât alcoolul în sine. Această acetaldehidă toxică este apoi transformată în acetat, mai sigur, de către enzimă”, explică dr. Raja.

Legătura directă dintre alcool, înroșire și cancer

„Dacă aveți mutația și consumați alcool, se acumulează acetaldehidă toxică în sânge. Aceasta este substanța care crește riscul de cancer, precum și care provoacă înroșirea feței și creșterea ritmului cardiac”, mai spune dr. Raja.

El a avertizat că, chiar dacă o persoană cu această mutație consumă doar patru unități pe săptămână, riscul de cancer esofagian ar putea crește de patruzeci până la optzeci de ori mai mult decât în cazul unei persoane fără această mutație.

Simptomele „reacției de înroșire la alcool”

Intoleranța la alcool „este o tulburare metabolică ereditară”. „Tulburările metabolice afectează metabolismul, modul în care organismul transformă și utilizează energia”, afirmă Cleveland Clinic.

Simptomele includ:

Fața, gâtul și pieptul devin calde și roz sau roșii imediat după consumul de alcool

Greață și vărsături

Bătăi rapide ale inimii (tahicardie) sau palpitații cardiace

Hipotensiune (tensiune arterială scăzută)

Dureri de cap pulsatile, oboseală și alte simptome similare mahmurelii

Nas înfundat

Diaree

Agravarea astmului.

Testele noi care pot măsura riscul real

Shinya Ohashi, profesor asociat la Spitalul Universitar din Kyoto și coleg al lui M. Muto, a declarat pentru revista Nature că „măsurarea acetaldehidei este o metodă mai directă de evaluare a riscului”.

Echipa lui Muto a dezvoltat un dispozitiv care poate măsura nivelul de acetaldehidă din aerul expirat.

Acest test „permite oamenilor să-și evalueze metabolismul alcoolului, ceva ce până acum era imposibil. Sperăm că oferirea unei modalități ușoare de vizualizare a riscului va contribui la schimbarea comportamentului”, spune Muto.

Akira Yokoyama, lector senior de medicină la Universitatea din Kyoto, explorează, de asemenea, legătura dintre alcool și cancer, adăugând că detectarea precoce este vitală.

„Aproximativ 80% din cazurile de cancer esofagian din lume apar în Asia, iar numărul cazurilor de cancer esofagian în rândul asiaticilor se estimează că va crește cu 63% până în 2040, din cauza creșterii consumului de alcool și a îmbătrânirii populației”, spune Yokoyama.