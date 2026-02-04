€ 5.0950
Moscova anunță măsuri de securitate în Arctica pe fondul tensiunilor cu Occidentul
Data publicării: 08:55 04 Feb 2026

Moscova anunță măsuri de securitate în Arctica pe fondul tensiunilor cu Occidentul
Autor: Dana Mihai

putin-intalnire-zelenski_98320500 Vladimir Putin. Foto: Agerpres

Rusia ia măsuri pentru a-şi asigura securitatea şi interesele în Arctica, a declarat un oficial rus într-un interviu acordat marţi RIA Novosti, relatează miercuri Xinhua.

Arctica se transformă într-o regiune de luptă geopolitică, iar tensiunile cresc nu doar între Rusia şi Occident, ci şi în cadrul coaliţiei occidentale, a declarat Vladislav Maslenikov, directorul Departamentului pentru Afaceri Europene al Ministerului rus de Externe.

Rusia acuză Occidentul de escaladarea tensiunilor în Arctica

Confruntarea militar-politică în Arctica escaladează din vina ţărilor occidentale, care sporesc amploarea şi intensitatea exerciţiilor militare în regiune şi folosesc sancţiuni unilaterale, a mai spus el.

Citește și: Dacă Rusia încalcă viitorul acord de pace, NATO va interveni în Ucraina în 24 de ore , SUA după 72

Rusia ia măsuri, inclusiv militar-tehnice, pentru a-şi asigura securitatea şi interesele în Arctica, care nu sunt îndreptate împotriva altor state şi respectă pe deplin dreptul internaţional, a subliniat Maslenikov.

rusia
arctica
