Moscova anunță măsuri de securitate în Arctica pe fondul tensiunilor cu Occidentul

Rusia ia măsuri pentru a-şi asigura securitatea şi interesele în Arctica, a declarat un oficial rus într-un interviu acordat marţi RIA Novosti, relatează miercuri Xinhua.
Arctica se transformă într-o regiune de luptă geopolitică, iar tensiunile cresc nu doar între Rusia şi Occident, ci şi în cadrul coaliţiei occidentale, a declarat Vladislav Maslenikov, directorul Departamentului pentru Afaceri Europene al Ministerului rus de Externe.
Confruntarea militar-politică în Arctica escaladează din vina ţărilor occidentale, care sporesc amploarea şi intensitatea exerciţiilor militare în regiune şi folosesc sancţiuni unilaterale, a mai spus el.
Rusia ia măsuri, inclusiv militar-tehnice, pentru a-şi asigura securitatea şi interesele în Arctica, care nu sunt îndreptate împotriva altor state şi respectă pe deplin dreptul internaţional, a subliniat Maslenikov.
de Anca Murgoci