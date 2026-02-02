€ 5.0959
DCNews Stiri Pensionarii care primesc bani în plus, în două tranșe. Alocații mărite pentru o categorie de copii: Anunțul ministrului Muncii
Data actualizării: 18:25 02 Feb 2026 | Data publicării: 17:08 02 Feb 2026

Pensionarii care primesc bani în plus, în două tranșe. Alocații mărite pentru o categorie de copii: Anunțul ministrului Muncii
Autor: Iulia Horovei

bani agerpres foto O persoană ține mai multe sute de lei în mâini. Foto Agerpres

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat care sunt propunerile PSD pentru bugetul pe 2026, cu schimbări pentru pensionari, copii și alte categorii sociale.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, luni, 2 februarie, că una dintre propunerile PSD care urmează să fie adăugate în bugetul pe anul 2026 este ca pensionarii cu venituri mici să primească ajutoare în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun.

Ce pensionari vor primi ajutoare

„În legătură cu pachetul de solidaritate există trei linii principale. În primul rând este vorba despre sprijinul pentru pensionari. Este vorba aici despre trei categorii.

Pensionarii cu pensie sub 1.500 de lei, care vor primi un cuantum de 1.000 de lei în două tranşe, înainte de Paşte şi înainte de Crăciun, pensionarii cu pensia sub 2.000 de lei, adică între 1.500 şi 2.000 lei, care vor primi tot în două tranşe o sumă totală de 800 de lei şi pensionarii care au pensia maximă de 3.000 de lei şi care vor primi un sprijin de 600 de lei", a declarat Manole la Palatul Parlamentului.

„(...) În cazul sprijinului pentru pensionari este vorba de un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei”, a adăugat el.

Alocații mărite pentru copiii cu dizabilități, propunerea PSD

El a adăugat că PSD propune creşterea alocaţiilor pentru copiii cu dizabilităţi.

„În oglindă cu îngheţarea alocaţiilor, propunem sprijin pentru aceia dintre copiii din România care sunt în cele mai dificile situaţii. Vă dau două exemple: copiii cu dizabilităţi, care au astăzi beneficii sociale foarte scăzute, între 80 şi 450-460 de lei şi copiii din familii monoparentale. Avem genul acesta de copii care primesc venit minim de incluziune, familii care primesc venit minim de incluziune şi unde ne dorim o creştere şi tot aici intră şi sprijinul pentru copiii care merg la grădiniţă şi care vin din familii foarte sărace; tot aşa, familiile beneficiare de venit minim de incluziune. Este vorba aici de un impact bugetar de 320 de milioane de lei”, a precizat Manole.

Înlăturarea CASS pentru unele categorii de persoane

Acesta a menţionat că o altă propunere va fi eliminarea reţinerii contribuţiei la sănătate (CASS) din indemnizaţia de creştere a copilului pentru mame, veterani de război şi beneficiarii de venit minim de incluziune.

„Aici este vorba de peste 500.000 de familii, sunt 147.000 doar mamele care plătesc astăzi CASS. Este un pachet care ţine cont pe de o parte de restricţiile bugetare, dar pe de altă parte nu putem să lăsăm fără sprijin pe cei care în contextul creşterii preţurilor, inflaţiei, au nevoie de sprijinul nostru”, a susţinut Manole. 

Din august 2025, Guvernul a introdus reținerea cotribuției de sănătate pentru acele categorii de persoane, de 10%. Totodată, și vârstnicii cu pensii mai mari de 3.000 de lei plătesc CASS din august 2025, doar pentru suma care depășește acest nivel.

