Scandalul Epstein. Prințul Andrew ar trebui să răspundă în fața Congresului SUA, susține premierul Starmer

Fotografiile readuc în prim-plan legăturile controversate dintre ducele de York și finanțatorul american condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Declarația lui Starmer vine în contextul publicării unor documente suplimentare din arhivele anchetei americane, în care apar imagini și referințe ce ar putea avea relevanță pentru investigațiile privind rețeaua de relații a lui Epstein. Deși prințul Andrew a negat constant orice implicare în activități ilegale și nu a fost pus sub acuzare, presiunile asupra sa au crescut semnificativ odată cu reapariția acestor materiale.

Întrebat dacă Londra ar sprijini o eventuală audiere a prințului Andrew în fața Congresului american, Keir Starmer a declarat că „nimeni nu ar trebui să fie mai presus de lege” și că, în cazul în care autoritățile americane consideră necesar un astfel de demers, acesta ar trebui să fie tratat „cu seriozitate și transparență”.

"Nu comentez cazul lui particular. Dar, ca principiu general pe care l-am susținut de foarte mult timp, oricine are informații relevante în astfel de cazuri ar trebui să le ofere celor care au nevoie de ele. Dacă ar trebui să existe o scuză, aceasta este o chestiune care ține de Andrew. Dar, da, în ceea ce privește depunerea mărturiei, am spus mereu că oricine are informații ar trebui să fie pregătit să le împărtășească, în orice formă i se cere acest lucru, pentru că nu poți spune că te interesează despre soarta victimelor dacă nu ești dispus să faci asta," a spus Starmer, conform BBC

Prințul Andrew s-a retras după scandalul din dosarul Epstein

Prințul Andrew s-a retras din viața publică și din îndatoririle regale în urma scandalului Epstein, iar în 2022 a ajuns la o înțelegere financiară extrajudiciară cu Virginia Giuffre, femeia care l-a acuzat că ar fi abuzat-o sexual când era minoră, acuzații pe care ducele de York le-a respins. Înțelegerea nu a implicat recunoașterea vinovăției.

Noile fotografii apărute în documentele americane nu îl incriminează direct, însă reaprind controversele legate de relația sa cu Epstein și cu cercul de influență din jurul acestuia. Potrivit presei britanice, opoziția și o parte a opiniei publice cer ca prințul Andrew să colaboreze cu anchetatorii americani, pentru a clarifica definitiv rolul său în acest dosar.

Până în acest moment, Palatul Buckingham nu a oferit un punct de vedere oficial cu privire la sugestia premierului britanic. În trecut, familia regală a subliniat că prințul Andrew este un simplu cetățean în raport cu procedurile judiciare și că orice decizie privind colaborarea cu autoritățile americane îi aparține în mod personal.