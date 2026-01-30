€ 5.0961
Crima din Cenei, răsturnare de situație. Bunica suspectului de 13 ani dezvăluie ce i-a mărturisit nepotul ei
Data publicării: 12:52 30 Ian 2026

Crima din Cenei, răsturnare de situație. Bunica suspectului de 13 ani dezvăluie ce i-a mărturisit nepotul ei
Autor: Doinița Manic

crima din cenei Imagine cu Mario, tânărul ucis în Cenei. Foto: colaj Facebook

Apar noi detalii surprinzătoare în cazul crimei din Cenei, Argeș. Bunica băiatului de 13 ani, principalul suspect, a făcut mai multe declarații.

Crima din Cenei a șocat întreaga Românie, atât prin cruzimea ei, cât și prin vârsta fragedă a celor care au comis-o. Ancheta continuă și, în timp ce cei doi adolescenți de 15 sunt reținuți, suspectul de 13 ani rămâne în libertate pentru că este prea mic. 

Între timp, apar tot mai multe detalii și declarații suprinzătoare în acest caz. Bunica băiatului de 13 ani implicat în acest caz a făcut mai multe declarații, susținând că nepotul ei i-ar fi mărturisit că fapta ar fi fost planificată cu mult timp înainte.

„Mi-a spus ca au premeditat acum o lună. A zis noi, deci nu doar el. Nu ne-a zis cine exact”, a spus bunica minorului de 13 ani, potrivit Cancan.ro.

Mama băiatului de 13 ani, acuzată de complicitate

Femeia a comentat și informațiile potrivit cărora mama băiatului de 13 ani ar fi încercat să șteargă urmele de sânge din locuință. 

„Nu știu. Eu am întrebat-o și a spus că nu e adevărat. Ea dimineața a venit de la muncă. Marți dimineață a zis că a venit de la lucru și s-a dus și s-a culcat. Ea a spus că nu a observat și eu am întrebat-o și despre starea copilului. A zis că atunci când a venit de la școală s-a pus și s-a culcat”, a mai declarat aceasta.

Bunica băiatului spune că de când s-a aflat despre crimă nu se mai simte în siguranță în casa ei și a cerut ca nepotul ei să fie dus într-un centru specializat.

„Rog autoritățile să facă dreptate, asta e dorința mea. Vor să-l ia, să-l ducă într-un centru educațional, undeva unde e și el în siguranță și atunci suntem și noi în siguranță, că lumea asta vrea. Au zis că de ce e liber, vor să fie undeva închis, asta vrea toată lumea și atunci probabil că dacă va fi într-un centru, atunci lumea se mai liniștește”, a mai spus femeia.

Adolescenții de 15 ani acuzați de moartea lui Mario au cerut ei să rămână în arest

Totodată, potrivit informațiilor apărute în presă, cei doi minori de 15 ani, implicați în cazul asasinării lui Mario, au cerut, vineri, 30 ianuarie, în faţa magistraților Curții de Apel Timișoara, să rămână în arest, deși inițial contestaseră arestarea preventivă de 30 de zile.

Ei ar fi renunțat la contestație de teama furiei publice, în contextul în care arestul la domiciliu ar fi presupus întoarcerea lor în localitatea în care a avut loc crima.

