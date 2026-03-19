Val de proteste în România: Minerii își strigă nemulțumirile în stradă, profesorii amenință cu grevă / video

Update:

Angajații Șantierului Naval DAMEN Mangalia vor continua acțiunile de protest și în perioada următoare. Concret, oamenii au decis să se prezinte zilnic în fața pavilionului administrativ pentru a-și exprima nemulțumirile legate de neplata salariilor.

Această decizie reflectă nivelul ridicat de tensiune și lipsa unor soluții concrete până în acest moment. Angajații sunt hotărâți să își apere drepturile până la remedierea situației.

Reiterăm solicitarea către instituțiile responsabile de a interveni urgent pentru deblocarea situației și plata salariilor restante.

Știrea inițială:

În această dimineață, angajații Șantierului Naval Damen Mangalia au declanșat un protest spontan în curtea unității, nemulțumiți că nu și-au primit salariile trei luni consecutive, conform informațiilor transmise de Blocul Național Sindical.

Compania a intrat în insolvență în anul 2024, iar la începutul acestei luni, Casa de Insolvență Transilvania (CITR), care este administratorul judiciar al companiei, anunța că aceasta caută un investitor strategic și a depus un plan de reorganizare la judecătorul-sindic.

"Angajații sunt nemulțumiți de faptul că este a treia lună la rând în care nu și-au primit salariile", au transmis sindicaliștii.

Nu este pentru prima dată când angajații sunt nemulțumiți și protestează. Cel mai recent protest a avut loc acum trei săptămâni, după ce salariile nu le-au fost plătite timp de două luni.

Sute de mineri au protestat în Târgu Jiu. Mai multe străzi au fost blocate

Sute de mineri au protestat luni la Târgu Jiu. Aceştia au pornit într-un marş prin centrul municipiului, mai multe străzi fiind blocate.

Oamenii au strigat "Demisia", "Nu cedăm" şi "Hoţii".

De asemenea, aceştia au protestat din nou, marţi după-amiază, în faţa sediului Complexului Energetic Oltenia (CEO) din municipiul Târgu Jiu.

Oamenii au strigat "Minerii şi ţara şi-au pierdut răbdarea", "Jos Plaveti (preşedintele Directoratului CEO, Dan Iulius Plaveti n.r.), jos, că eşti mincinos", "Demisia", "Jos Guvernul", "Unitate".

Protestele au început în urmă cu o săptămână şi jumătate.

Câteva zeci de mineri s-au deplasat săptămâna trecută la Bucureşti, unde au făcut greva foamei în faţa Ministerului Energiei.

Oamenii sunt nemulţumiţi de faptul că aproximativ 1.500 de angajaţi ale căror contracte de muncă au fost încheiate pe perioadă determinată vor rămâne, de la începutul lunii aprilie, fără loc de muncă.

Conducerea societăţii a anunţat recent, în urma protestelor minerilor, că va fi efectuată, în perioada următoare, o analiză de personal la nivelul fiecărei subunităţi a CEO, în zonele în care activitatea se restrânge.

Potrivit reprezentanţilor companiei, la 25 februarie societatea înregistra circa 7.800 de angajaţi, din care 1.945 sunt salariaţi cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată, potrivit Agerpres.

Profesorii, dispuși să intre în grevă

În mai puțin de o săptămână vor începe simulările examenului de Bacalureat, însă peste jumătate dintre profesori, membri de sindicat, au ales să nu participe. Totodată, mulţi dintre aceștia sunt dispuși să intre în grevă.

În Capitală, peste 20 de unităţi de învăţământ liceal din cele 122 au anunţat că vor boicota organizarea simulării Bacalaureatului, având în vedere nemulţumirile cadrelor didactice, a declarat, miercuri, Ionel Florian Lixandru, inspector şcolar general în cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), pentru Agerpres.

"La acest moment, din evidenţele Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, reiese faptul că dintre cele 122 de unităţi de învăţământ liceal care ar trebui să organizeze simularea examenului naţional de Bacalaureat, 22 vor boicota şi anunţă că nu vor organiza simularea săptămâna viitoare, în zilele luni, marţi, miercuri şi joi", a afirmat Ionel Florian Lixandru.

El a punctat că a transmis unităţilor de învăţământ liceal o adresă în care a subliniat importanţa acestor simulări pentru elevi.

"Eu sper ca, până luni, când ar trebui să debuteze aceste simulări, să se schimbe situaţia. Chiar azi am transmis în unităţile de învăţământ liceal o adresă prin care am subliniat importanţa acestor simulări pentru elevi, atât în ceea ce priveşte formalizarea lor cu condiţiile de examen, dar şi în ceea ce priveşte verificarea nivelului de pregătire al elevilor la acest moment şi responsabilitatea noastră, a cadrelor didactice, de a asigura elevilor, atât de gimnaziu, absolvenţilor de gimnaziu, cât şi absolvenţilor de liceu, un feedback la acest moment cu privire la nivelul de pregătire, astfel încât să venim în sprijinul lor şi acolo unde vom constata că sunt lacune, să mai putem interveni până în vară, când vor avea loc examenele naţionale", a adăugat Ionel Florian Lixandru.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" îndeamnă profesorii să boicoteze simulările pentru Bacalaureat de săptămâna viitoare.

"Facem un apel la toţi colegii profesori, membri de sindicat, care ar trebui să fie implicaţi în aceste simulări: rămâneţi uniţi şi fermi pe poziţii! Nu cedaţi în faţa intimidărilor! Nu vă lăsaţi dezbinaţi! Drepturile noastre nu se negociază în genunchi, ci se câştigă prin luptă şi solidaritate. Fiţi alături unii de ceilalţi, comunicaţi orice formă de abuz către liderii de sindicat şi amintiţi-vă că forţa stă în unitate", se arată într-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES de cele două organizaţii sindicale.

În acelaşi timp, acestea mulţumesc profesorilor care au participat la protestul de la evaluarea naţională şi apreciază că nu se poate accepta la nesfârşit ca "educaţia să funcţioneze doar pe baza sacrificiului şi a muncii neplătite sau subevaluate a cadrelor didactice".