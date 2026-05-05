George Simion, glumă tare după căderea Guvernului Bolojan / video

Într-o ședință publică a Alianței pentru Unirea Românilor, transmisă în direct pe rețelele de socializare, marți seara, după căderea Guvernului Bolojan, George Simion a făcut o glumă care a stârnit râsete și aplauze în sala în care se aflau reprezentanții partidului.

„Ați văzut că popularitatea și susținerea populară nu se mai contabilizează în voturi, ci în LIKE-uri pe Facebook. La ultima mea postare, mă apropii de 100.000 de LIKE-uri, deci, după criteriile lor, mă încadrez foarte ușor pentru funcția de premier.

Sunt aceiași oameni care au anulat alegerile și acum califică un act democratic, cum este o moțiune, ca fiind o lovitură de stat. Ne-au acuzat, ca de obicei, de verzi și uscate.

Tocmai de aceea, îi felicit pe colegii mei. Au știut să nu se lase impresionați și intimidați, să nu răspundă miilor de conturi reale sau false și presiunii exercitate la comandă. M-am simțit în unele zile exact ca între turul 1 și turul 2. Exact același gen de presiune socială“, a spus liderul AUR, George Simion.

