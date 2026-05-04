DCNews Stiri 5000 de militari americani vor fi retrași din Germania, Reacția lui Nicușor Dan
Data publicării: 17:04 04 Mai 2026

5000 de militari americani vor fi retrași din Germania, Reacția lui Nicușor Dan
Autor: Elena Aurel

imagine cu nicusor dan Nicușor Dan, președintele România. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a susținut declaraţii de presă la finalul Summitului Comunităţii Politice Europene de la Erevan, Armenia.

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre retragerea militarilor americani din Germania și a explicat că nu este o surpriză și că Europa începe să compenseze acest deficit de securitate. Potrivit acestuia, deși situația e tensionată, nu există un pericol imediat în următorii ani. 

Jurnalist: Cât de mult va îngrijorează anunțul făcut de Statele Unite legat de retragerea celor 5000 de militari din Germania? Președintele Donald Trump spune că vor fi mai mult de 5000 de militari care vor fi retrași în perioada următoare. Acest subiect va intra pe ordinea de zi a summitului B9 de la București?

„În primul rând, tema summitului B9 este relația transatlantică, iar tema a fost stabilită acum 4-5 luni și iată că se dovedește foarte actuală. Nu este o surpriză! Încă din primul mandat al președintelui Trump, strategia de apărare a Statelor Unite a spus că se va concentra pe Indo-Pacific mai mult decât pe Europa și că vor exista pași graduali în direcția asta. Acesta este unul dintre pași.

Este îmbucurător că Europa a înțeles mesajul ăsta, a început să compenseze deficitul de securitate pe care i-l furnizau Statele Unite și suntem într-un proces care cuprinde SAFE și alte instrumente de a recupera.

Bineînțeles că trăim momente complicate. Sunt tensiuni, emoții, impulsuri, dar în linii mari eu sunt foarte optimist că Europa singură va reuși să compenseze, pe măsură ce Statele Unite se vor dezangaja parțial din Europa.

În orice caz, nu e niciun fel de pericol pentru viitorul imediat, 2-3 ani de acum înainte”, a spus președintele Nicușor Dan.

