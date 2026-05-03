DCNews Stiri Trilioane de dolari pe cheltuieli militare. SUA plăteşte mai mult decât următoarele 6 state la un loc
Data publicării: 19:15 03 Mai 2026

Trilioane de dolari pe cheltuieli militare. SUA plăteşte mai mult decât următoarele 6 state la un loc
Autor: Florin Răvdan

armata militar atac aparare tanc Militari. Tanc de armată/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Cheltuielile militare au ajuns la 2,88 trilioane de dolari. Dar ce înseamnă asta pentru cheltuielile în sănătate şi educaţie? Cum stă România, comparativ cu alte ţări?

Suma este mai mare cu 2,9% faţă de 2024, potrivit unui raport realizat de SIPRI (Institutul Internaţional de Cercetare a Păcii din Stockholm). Asta înseamnă că fiecare persoană de pe planetă cheltuie, în medie, 350 de dolari pe înzestrare militară. 

Şi în 2025, SUA a fost ţara care a investit cel mai mult în cheltuieli militare, 954 miliarde de dolari. De altfel, SUA a cheltuit mai mult pe înzestrarea militară în 2025 decât următoarele 6 ţări din top la un loc. În plus, din 1949 până acum, SUA a cheltuit 53,5 trilioane de dolari pe armată. Această sumă reprezintă 51,5% din suma totală cheltuită în aceeaşi perioadă de toate statele lumii. 

China, ţara aflată pe locul 2 la acest capitol, a investit de trei ori mai puţin decât SUA, aproximativ 336 miliarde dolari, în timp ce Federaţia Rusă, aflată pe locul al treilea, a cheltuit 190 de miliarde de dolari. 

Top 5 este completat de Germania, cu 114 miliarde de dolari cheltuiţi şi India, cu 92 de miliarde de dolari. Aceste cinci ţări au însumat peste jumătate din cheltuielile militare la nivel global. 

Ţările care se înarmează cel mai rapid 

Un mic grup de ţări cheltuie în jur de 2000-5000 de dolari per cap de locuitor pe înzestrare militară, în timp ce restul ţărilor din lume rămân undeva la cheltuieli între 100 şi 500 de dolari pe cap de locuitor. 

În ceea ce priveşte cheltuielile per capita, Qatar cheltuie cel mai mult pe armată. Aceste cheltuieli au crescut de la 1231 de dolari în 2006 la 5428 dolari în 2022, un surplus de 340%. Israelul este pe locul al doilea, de la 1360 de dolari la 5108 dolari per capita, o creştere cu 276% în aceeaşi perioadă. Norvegia este pe locul al treilea, cu o creştere de 181%, de la 1080 dolari la 3040 dolari. 

Ca procentaj, însă, Ucraina este ţara care a avut cea mai mare creştere. În 2006, ucrainenii plăteau pe cheltuieli militare 63 de dolari per capita, în timp ce în 2025 au ajuns la 2197 de dolari, însă acest lucru a fost forţat şi de războiul cu Federaţia Rusă. 

Între 2016 şi 2025, la nivel global au fost tranzacţionate arme în valoare de 295 miliarde de dolari. 

Cheltuieli militare vs cheltuieli pe sănătate şi educaţie. Cum stă România 

Conform Al Jazeera, creşterea cheltuielilor militare pune presiune pe sectoare esenţiale pentru populaţie, cum ar fi sănătatea şi educaţia. Astfel, la nivel global, 114 ţări cheltuie cea mai mare parte din buget pe sănătate, 14 ţări cheltuie cea mai mare parte din buget pe educaţie, în timp ce 9 ţări se concentrează mai mult pe înzestrare militară. 

România alocă 5,7% din Produsul Intern Brut pentru sănătate, mult sub media europeană de 10%. Prin comparaţie, Germania şi Franţa alocă peste 11% din PIB pentru sănătate. La capitolul investiţii în educaţie, România stă şi mai rău, procentul din PIB alocat fiind între 3,3% şi 4,5%. La nivel european, media este de 5% din PIB, dar legea Educaţiei spune că procentul din PIB care ar trebui alocat pentru acest sector este de 6%, cifră care nu a fost atinsă încă. 

Pentru apărare, România alocă 2,24% din PIB. 

