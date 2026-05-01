UPDATE: Cei doi frați de 9 și 11 ani, dispăruți din Râșnov, au fost găsiți în siguranță

Autoritățile din Râșnov solicită ajutorul populației pentru găsirea a doi frați minori, de 9 și 11 ani, dispăruți după ce au plecat de acasă în cursul zilei de 30 aprilie și nu au mai revenit.
"Vă solicităm sprijinul pentru identificarea a doi minori care, în cursul zilei de astăzi – 30 aprilie, în jurul orei 12:00, ar fi plecat de la domiciliul situat în localitatea Râșnov, fără a se cunoaște destinația acestora și fără a mai reveni până în prezent.
– Zecheru Mihai, de 11 ani.
Semnalmente: înălțime 1.30 m, greutate 25 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, încălțat cu pantofi sport de culoare negru/verde și îmbrăcat cu pantaloni de culoare albastră.
– Zecheru Maris-Casian, de 9 ani.
Semnalmente: înălțime 1,35 m, greutate 30 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare gri cu negru, geacă de culoare verde cu negru și încălțat cu pantofi sport de culoare negru-galben.
Persoanele care pot oferi informații ce pot conduce la identificarea celor doi copii sunt rugate să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție", scrie în comunicatul transmis de I.P.J. BRAȘOV.
de Anca Murgoci