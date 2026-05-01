€ 5.1417
|
$ 4.3965
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1417
|
$ 4.3965
 
DCNews Stiri UPDATE: Cei doi frați de 9 și 11 ani, dispăruți din Râșnov, au fost găsiți în siguranță
Data actualizării: 12:19 01 Mai 2026 | Data publicării: 10:54 01 Mai 2026

UPDATE: Cei doi frați de 9 și 11 ani, dispăruți din Râșnov, au fost găsiți în siguranță
Autor: Dana Mihai

Doi frați de 9 și 11 ani, dispăruți din Râșnov. Autoritățile cer ajutorul populației

Autoritățile din Râșnov solicită ajutorul populației pentru găsirea a doi frați minori, de 9 și 11 ani, dispăruți după ce au plecat de acasă în cursul zilei de 30 aprilie și nu au mai revenit.

UPDATE: Cei doi frați de 9 și 11 ani, dispăruți din Râșnov, au fost găsiți în siguranță într-o casă nelocuită, dar nu abandonată, a spus Daniel Zontea, purtator de cuvant IPJ Brasov.

"Vă solicităm sprijinul pentru identificarea a doi minori care, în cursul zilei de astăzi – 30 aprilie, în jurul orei 12:00, ar fi plecat de la domiciliul situat în localitatea Râșnov, fără a se cunoaște destinația acestora și fără a mai reveni până în prezent.

Cei doi frați, ambii din orașul Râșnov, județul Brașov, sunt:

– Zecheru Mihai, de 11 ani.
Semnalmente: înălțime 1.30 m, greutate 25 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, încălțat cu pantofi sport de culoare negru/verde și îmbrăcat cu pantaloni de culoare albastră.

– Zecheru Maris-Casian, de 9 ani.
Semnalmente: înălțime 1,35 m, greutate 30 kg, păr șaten, ochi căprui, ten deschis, constituție atletică, îmbrăcat cu pantaloni de trening de culoare gri cu negru, geacă de culoare verde cu negru și încălțat cu pantofi sport de culoare negru-galben.

Persoanele care pot oferi informații ce pot conduce la identificarea celor doi copii sunt rugate să apeleze de urgență numărul unic 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție", scrie în comunicatul transmis de I.P.J. BRAȘOV.

Doi frați de 9 și 11 ani, dispăruți din Râșnov. Autoritățile cer ajutorul populației

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

rasnov
frati
copii disparuti
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
