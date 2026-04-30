Microbuzele școlare fabricate la Câmpina, premiate la un târg internațional din Polonia pentru inovație și siguranță

Microbuzele școlare realizate în Câmpina, România, cuceresc piața din Europa, câștigând premiul pentru produsul târgului la Warsaw Bus Expo din Polonia, unul dintre cele mai mari evenimente pentru transportului public modern.

Microbuzele școlare construite la Câmpina ies în evidență prin siguranță, tehnologie și variante adaptate prezentului, dar și viitorului electric.

Noile modele de microbuze școlare fabricate în România au fost cele mai apreciate produse la Warsaw Bus Expo. Ele sunt construite pe platforme moderne și există variantă pe motorină, dar și electrică, cu capacități adaptate nevoilor operatorilor, respectiv până la 19 locuri pe platforme cu zero emisii și până la 35 de locuri în varianta diesel.

„Avem un nou model de microbuz bazat pe un furgon Mercedes Sprinter diesel. De data aceasta poate fi și într-o variantă electrică, dar cu un număr mai mic de locuri. Este un microbuz de 16+1 pasageri, dar de data aceasta vine echipat puțin diferit, pentru că este destinat țărilor nordice și aici avem geamuri duble, avem o încălzire suplimentară”, a declarat Sebastian Popa, director vânzări producător microbuze.

Puncte forte ale microbuzelor școlare fabricate la Câmpina, România

Un punct forte este accesibilitatea. Microbuzul poate fi echipat cu lift electric ori rampe pentru persoanele cu dizabilități, însă și cu sisteme speciale de ancorare pentru scaune rulante.

„Avem căruciorul cu rotile, cu ancoraj cu centură în trei puncte, sunt variante de lift hidraulic, sunt variante de rampe manuale. Piața principală a acestui microbuz, din ce am văzut până acum, este Spania. Spania este o piață un pic atipică față de restul Europei, deoarece ei folosesc aceleași microbuze și la transportul de turiști, și la transportul școlar, și la transportul persoanelor cu dizabilități”, a mai spus Sebastian Popa, la Antena 3 CNN.

Varianta electrică, tot mai atractivă în contextul creșterii prețurilor la combustibili

Pe fondul majorării prețurilor la combustibili, varianta electrică devine tot mai atractivă pentru operatori.

„La momentul de față, piața începe să se orienteze mai mult către electric din prisma fluctuației prețului la motorină. Făceam niște calcule cu un client și, la un microbuz electric folosit 250-300 km/zi, aproape îți scoți rata de leasing din diferența de cost dintre motorină și curent”, a concluzionat Sebastian Popa.

Distincția câștigată la Varșovia confirmă că microbuzele fabricate în România sunt competitive pe piața europeană a transportului de persoane și pot ajunge un reper în domeniul transportului școlar la nivel continental.