Mesaj direct de la Trump pentru Putin. Ce se pregătește între Washington și Moscova - foto AI

Președintele rus Vladimir Putin l-a sunat pe Donald Trump pentru a-l felicita de ziua sa și pentru a discuta despre situația din Ucraina și Iran.

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a telefonat duminică omologului său american, Donald Trump, pentru a-l felicita cu ocazia împlinirii a 80 de ani şi pentru a discuta despre conflictele în Ucraina şi în Iran, precum şi despre apropiata vizită a emisarilor Wshingtonului în Rusia, a indicat Kremlinul, citat de AFP.

Discuția s-a concentrat pe negocierile dintre SUA și Iran

"Convorbirea s-a axat în principal pe situaţia privind protocolul de acord în curs de elaborare între SUA şi Iran. Donald Trump a spus că un acord este aproape", a declarat jurnaliştilor Iuri Uşakov, consilier al Kremlinului.

Uşakov a mai indicat că "s-a convenit ca reprezentanţii speciali ai preşedintelui american, Steve Witkoff şi Jared Kushner, care sunt în prezent implicaţi strâns în problemele iraniene, vor reveni în curând în Rusia".