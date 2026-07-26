Focul a izolat o stațiune din Italia. Singura cale de scăpare pentru turiști a fost marea

Garda de Coastă italiană a anunţat duminică evacuarea pe mare a peste 400 de persoane din cauza unui incendiu de vegetaţie izbucnit în oraşul Peschici, în regiunea Puglia din sudul Italiei, relatează AFP.

"Până acum, peste 400 de turişti şi vizitatori ai plajelor au fost evacuaţi pe mare, singura rută de evacuare fezabilă", a anunţat duminică Garda de Coastă într-un mesaj pe canalul său oficial de WhatsApp.

Purtătorul său de cuvânt a declarat pentru AFP că alte aproximativ 300 de persoane urmează să fie evacuate.

Operațiune de amploare cu nave ale Gărzii de Coastă și ambarcațiuni private

"Operaţiunile sunt încă în desfăşurare şi implică şase nave ale Gărzii de Coastă, trei nave ale poliţiei financiare, precum şi aproximativ zece ambarcaţiuni private, folosite pentru transportul pasagerilor şi sprijinirea operaţiunilor de salvare", se adaugă în comunicat.

Imaginile difuzate arată autospeciale de pompieri şi o aeronavă de stingere a incendiilor de tip Canadair luptând cu flăcările, care în prezent nu ameninţă locuinţele din acest oraş de pe coasta Adriaticii.

Cu toate acestea, un nor dens de fum era vizibil de la zeci de kilometri distanţă.

"Aşteptăm sosirea unei aeronave Canadair de la Roma. Situaţia este în prezent sub control", a declarat primarul oraşului, Luigi d'Arenzo, citat de ziarul local La Gazzetta del Mezzogiorno.