Iranul transmite un mesaj clar SUA: „Ne oprim dacă vă opriți și voi”

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Iranul va suspenda atacurile atât timp cât Statele Unite își mențin pauza în bombardamente.

Teheranul îşi va opri atacurile atât timp cât Statele Unite îşi menţin pauza în bombardamentele împotriva Iranului, a declarat duminică un oficial iranian de rang înalt pentru Reuters, după ce preşedintele Donald Trump a ordonat armatei americane să înceteze toate atacurile pentru a "da mai mult spaţiu diplomaţiei".

După 13 nopţi consecutive de bombardamente intense asupra Iranului, Pentagonul a suspendat brusc vineri seara campania, fără a mai fi raportate atacuri americane sâmbătă sau duminică.

Iranul, care a ripostat la fiecare noapte de bombardamente cu atacuri asupra ţărilor vecine care găzduiesc baze americane, a oprit de asemenea focul timp de două zile.

Administrația Trump: „Președintele oferă mai mult spațiu diplomației”

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a declarat duminică pentru Fox News că Trump a decis să oprească atacurile pentru a da mai mult timp diplomaţiei.

"El oferă puţin spaţiu discuţiilor", a spus Waltz, fără a oferi detalii.

Sursa iraniană de rang înalt a declarat pentru Reuters că "poziţia Iranului rămâne 'atac pentru atac': dacă atacurile se opresc, Iranul îşi va opri şi el operaţiunile. Acest mesaj a fost deja transmis Statelor Unite".

"Cu toate acestea, Iranul este pregătit să ofere un răspuns dur dacă SUA lansează un alt atac", a mai spus sursa sub rezerva anonimatului.

Întrebat despre pauza în bombardamente, un oficial de rang înalt din administraţia Trump a declarat sâmbătă că preşedintele "a fost întotdeauna clar că preferă diplomaţia, dar a arătat Iranului ce se va întâmpla dacă nu reuşesc să vină să negocieze în mod serios".

Sursa iraniană a afirmat că Teheranul nu are prea multe speranţe că decizia lui Trump de a întrerupe atacurile reprezintă o schimbare majoră în poziţia de negociere a SUA.

"Există mai mult scepticism decât optimism cu privire la oprirea atacurilor. Opinia generală este că întreruperea (atacurilor) este o mişcare tactică, mai degrabă decât una autentică", a mai spus el.