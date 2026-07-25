Legea salarizării pentru medici, polițiști și profesori, la fel ca numerele cu soț, fără soț la Dacie

Sindicaliști ai Sanitas protestează în fața guvernului, București 3 iunie 2026. Inquam Photos / George Călin

În 1985, statul, adică ”regretatul” Nicolae Ceaușescu, dădea o țeapă cetățenilor săi. Mai precis, românilor care munciseră din greu și mâncaseră doar pâine cu iaurt să strângă bani de-o Dacie. Și așteptaseră ceva vreme, cu banii dați, să le vină rândul să poată folosi automobilul pe care îl plătiseră cu 7-8 ani înainte.

Dar, nici cu Dacia în fața blocului, nu o puteau face: statul le vânduse mașina, dar le luase benzina. Rația a ajuns, în ultimul deceniu din comunism, la doar 20 de litri pe lună. Mai rău, în februarie 1985, Ceaușescu a stabilit printr-un OUG (pe atunci se numea Decret) că duminica, singura zi liberă, se circulă alternativ: o duminică mașinile care aveau numere cu soț, celalaltă duminică mașinile cu numere de înmatriculare impare. Motivul: cetățenii trebuie să facă economie de carburanți, ca să plătească datoria externă, făcută de Ceaușescu.

În 2015, premierul Victor Ponta propunea, ca soluție pentru oprirea exodului medicilor și asistentelor în Vest, ”formalizarea” plăților informale. Justițiarii din mass-media și politică au declanșat o furtună în online: medicii nu sunt chelneri, să trăiască din bacșișuri, dați salarii ca în Vest, nu albiți șpăgile! Părea că toată societatea e de acord ca personalul din sănătate să fie recompensat pe măsura pregătirii, importanței sociale și solicitărilor deosebite din acest domeniu. Statul încheia un contract social cu cei 193.000 de oameni care lucrează în sistemul public de Sănătate: îi plătește mai bine pe medici și pe asistente, aceștia rămân în sistemul public din țară. Ponta a respectat contractul și a pornit creștereile salariale în Sănătate. Iar Dragnea, în 2017, le-a majorat până la un nivel considerat decent, acum. Când încearcă să le reducă Ilie Bolojan. Pentru o datorie publică, pe care n-au făcut ei, guvernul demis a stabilit că trebuie să plătească doctorii, profesorii, polițiștii.

Un medic cu notă mare la rezidențiat, în 2017, putea alege specializarea ATI, sau Medicina de Urgență. O asistentă care tocmai primise oferta de lucru în Germania se hotăra să rămână în țară, ba contracta și un credit pentru locuință, odată promisiunea unor venituri decente făcută de stat. Uite că Legea salarizării unitare le dă țeapă, la fel ca profesorilor sau polițiștilor.

Cum după raționalizarea benzinei a urmat ”raționalizarea” duminicilor, mă aștept ca, după tăieri, să urmeaze umilințele: divizia media se va activa și aceeași justițiari care îl înjurau pe Ponta, îl vor omagia pe Bolojan, un luptător cu lenea medicilor care pleacă mai devreme cu jumătate de oră de la serviciu, cu incompetența profesorilor care nu iau zece la titularizare și cu abuzurile polițiștilor care au plan de amenzi și nu se ocupă de infractori.