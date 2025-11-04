Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

A cumpărat un schelet de hotel. Hotelul Perla din Mamaia. Nu are voie să îl demoleze și să construiască un hotel de 5 stele, fiindcă paralelipipedul de ciment este clasat drept monument istoric. Ca hotel, nu e istoric, e preistoric. Cămăruțele care, în 1962, erau considerate lux pentru turiști, astăzi s-ar putea califica la maximum două stele.

Evident, e mai scump să consolidezi și să renovezi clădirea, decât să o demolezi și să ridici una nouă, la standarde acceptabile în secolul XXI. Dar ce contează, la cum se bat investitorii să resusciteze turismul în Constanța, la cât sunt dispuși să plătească turiștii pentru cazare...

Două ong-uri au sărit să ”apere” comoara arhitectonică ridicată în vremea lui Gheorghiu-Dej. Adică un bloc, cu nimic mai frumos sau mai urât decât unul din Militari sau Berceni. Este ”construit în stil internațional, un stil care a apărut în perioada interbelică” și trebuie păstrat neatins, ca o comoară națională.

Atunci, de ce nu să-l facem muzeu, poate vin unii să viziteze Hotelul Perla așa cum se duc să vadă Palatul Reginei Maria din Balcic? Doar că trebuie să se cazeze în altă localitate, că la Mamaia nu sunt decât camere mici, ca de bicicletă.

Poate în Bulgaria, că e mai ieftin? Am văzut că bulgarii au demolat chiar și hotelul în care stăteau liderii comuniști, cum ar fi de exemplu Brejnev, ca să construiască unul mai mare și mai tare în loc. Asta e, Bulgaria își dorește turism, noi dorim monumente.

În final, vă invităm să vedeți ce se întâmplă pe plajele românești de la Marea Neagră, chiar de la investitorul Alin Bucur: