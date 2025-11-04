€ 5.0865
|
$ 4.4207
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 19:26 04 Noi 2025

EXCLUSIV Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente
Autor: Val Vâlcu

hotel perla mamaia Agerpres
 

Un investitor a dat câteva milioane de euro pentru o fosilă de pe litoralul Mării Negre. Mai precis 6,5 milioane. 

A cumpărat un schelet de hotel. Hotelul Perla din Mamaia. Nu are voie să îl demoleze și să construiască un hotel de 5 stele, fiindcă paralelipipedul de ciment este clasat drept monument istoric. Ca hotel, nu e istoric, e preistoric. Cămăruțele care, în 1962, erau considerate lux pentru turiști, astăzi s-ar putea califica la maximum două stele.

Evident, e mai scump să consolidezi și să renovezi clădirea, decât să o demolezi și să ridici una nouă, la standarde acceptabile în secolul XXI. Dar ce contează, la cum se bat investitorii să resusciteze turismul în Constanța, la cât sunt dispuși să plătească turiștii pentru cazare...

Două ong-uri au sărit să ”apere” comoara arhitectonică ridicată în vremea lui Gheorghiu-Dej. Adică un bloc, cu nimic mai frumos sau mai urât decât unul din Militari sau Berceni. Este ”construit în stil internațional, un stil care a apărut în perioada interbelică” și trebuie păstrat neatins, ca o comoară națională.

Atunci, de ce nu să-l facem muzeu, poate vin unii să viziteze Hotelul Perla așa cum se duc să vadă Palatul Reginei Maria din Balcic?  Doar că trebuie să se cazeze în altă localitate, că la Mamaia nu sunt decât camere mici, ca de bicicletă.

Poate în Bulgaria, că e mai ieftin? Am văzut că bulgarii au demolat chiar și hotelul în care stăteau liderii comuniști, cum ar fi de exemplu Brejnev, ca să construiască unul mai mare și mai tare în loc. Asta e, Bulgaria își dorește turism, noi dorim monumente. 

În final, vă invităm să vedeți ce se întâmplă pe plajele românești de la Marea Neagră, chiar de la investitorul Alin Bucur:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat acum 21 minute
Ministrul Justiției a participat la Festivalul Multiart: Dialog între lumea penitenciarelor și comunitatea artistică
Publicat acum 22 minute
Noua fabrică de vată minerală de sticlă de la Târnăveni a companiei Knauf Insulation a fost inaugurată
Publicat acum 52 minute
Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente
Publicat acum 55 minute
Laura Giurcanu deschide Cutia Pandorei și își spune părerea sinceră despre Next Top Model: „Astăzi ar fi fost anulat în 5 minute”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 02 Noi 2025
Premierul Republicii Moldova: Situația în România e cu mult mai rea decât la noi și asta mă bucură / video
Publicat pe 02 Noi 2025
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți de polițiști. Update: Primele imagini / video
Publicat acum 8 ore si 47 minute
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close