Marile dureri sunt mute. Domnule președinte, îmi pare rău, dar am avut dreptate

La NATO, la Bruxelles. Ba numărul unu, ba numărul doi. În România, nu. E prea puțin, prea neînsemnat, are o prestanță, o înălțime, o importanță.

În această sferă se învârteau discuțiile despre Klaus Iohannis pe la sfârșitul lui 2023, începutul lui 2024, când marea căutare de comori pentru președinte ținea agenda zilei.

Unde pleacă președintele? Să facem alegerile prezidențiale mai devreme, în septembrie, să aibă timp să fie șef NATO. Odată ajuns la coada listei, a devenit brusc un ”excepțional” al Europei. Toți l-au vrut și niciunul. Și, rând pe rând, fiecare funcție importantă a lumii a fost ocupată în defavoarea celui pe care țara îl vedea prea mare pentru ea. Pentru lume, o fi fost mic.

În cele din urmă, n-am avut alegeri prezidențiale în septembrie. Ce rost mai avea? Despre cele la termen, nici nu mai pomenim. Urmează-n mai, dar, până atunci, Klaus Iohannis a plecat acasă, la Sibiu, singur. Doamna Carmen nu a vrut să ne onoreze cu o ultimă ținută. Soțul său, al nostru fost președinte, nu doar că și-a dat demisia, dar a înmânat mandatul interimar celui pe care nici măcar pe stradă nu voia să-l vadă.

A părăsit Palatul rece, lăsând în urmă câteva huiduieli, două vorbe pentru angajați, trei pentru jurnaliști și s-a dus la Sibiu. S-a dus ”acase”, după cum spun ironiile de pe rețelele sociale.

Președintele a plecat fără coroană, supărat pe țara care se pregătea să-l demită, prin reprezentanții săi, clasa politică. Acum, la final, aproape că-mi pare și rău pentru un asemenea sfârșit de deceniu. Ar fi putut să plece omenește, prin mai, pe o vreme caldă, cu soare, cu păsări ciripind, zâmbind, cu doamna Carmen alături, dăruind Cotroceniul unui președinte ales. Ar fi făcut cu mâna și ar fi urmat o ”peroadă” tocmai bună de plajă, pe modelul Biden. Să zicem... ghinion? What goes around comes around.

Cert e că atunci când toată lumea îi căuta coroana lui Klaus Iohannis, a trecut ca neobservat când am spus că, în aglomerarea de imagini, nu o vedem pe cea mai simplă și mai clară: pensionarea.

Gândindu-ne la perspectivele președintelui, ne uităm și la durerile președintelui

Într-un cadru mai relaxant, în fața unor copii, în timpul turneului din Africa, președintele Klaus Iohanis a avut un puseu de sinceritate. Acesta a mărturisit că, de când este președinte, nu a avut suficient timp pentru soția sa, Carmen Iohannis. Și, astfel, când toată lumea îi caută coroana potrivită, președintele mărturisește că are nevoie de timp.

”Toată viața noastră s-a schimbat complet, pentru că timpul nostru liber s-a diminuat”, a declarat Klaus Iohannis, în Kenya.

În acest context, ne uităm și la vârsta președintelui: 64 de ani. Mandatul la Palatul Cotroceni i se va încheia după ce împlinește 65 de ani. Astfel, ne-am putea gândi că președintele, ca și alți lideri marcanți, s-ar putea retrage din viața politică, în cazul său prin pensionare. (...)

