Contre la România TV: „E Chirieac! Ba nu! E Ponta!” Cine era, de fapt

România TV are un Revelion 2026 ca-n povești, cu divertisment non-stop, măști spectaculoase, scenete savuroase, români talentați, vedetele postului şi politicieni în ipostaze complet neașteptate. Totul se desfășoară pe parcursul întregii zile de 31 decembrie și este completat de cele mai importante momente ale nopții dintre ani.



La un moment dat, sub o mască se afla Constantin Enceanu, interpret de muzică populară. Doar că încercând să ghicească cine se află sub mască... unii invitați din platou au zis că sub mască este... Bogdan Chirieac. Dar nu! Era Constantin Enceanu. Bine... au fost și voci care au zis că e... Volodimir Zelensky. Alții au zis că este... Victor Ponta.

