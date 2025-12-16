€ 5.0920
DCNews Stiri Educatie Complexul Educațional Laude-Reut lansează programul de burse pentru anul școlar 2026-2027
Data publicării: 16:09 16 Dec 2025

Complexul Educațional Laude-Reut lansează programul de burse pentru anul școlar 2026-2027
Autor: D.C.

002 DSC01449
 

Complexul Educațional Laude-Reut a lansat programul de burse pentru 2026–2027.

Complexul Educațional Laude-Reut anunță lansarea programului de burse „O șansă pentru viitorul tău” destinat elevilor care sunt în prezent în clasa a VIII-a și doresc să studieze la liceul Laude-Reut în anul școlar 2026–2027.

În cadrul acestui program, sunt oferite 12 Burse de excelență, astfel:  10 burse integrale sau parțiale, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3, pentru elevii cu domiciliul în București sau județul Ilfov și 2 burse integrale, oferite de Ambasada Statului Israel în România, deschise pentru elevii din toată țara.

Concursul de burse se desfășoară în două etape – interviu online și test interdisciplinar – bursele fiind valabile începând cu anul școlar 2026–2027, odată cu înscrierea în clasa a IX-a. 

Criterii de eligibilitate: media generală la finalul clasei a VII-a: minimum 9,50, media la limba engleză în clasa a VII-a: minimum 9,00; nota la purtare: 10 în clasele V-VII.

Depunerea dosarelor de înscriere la secretariatul liceului are loc între 27 – 30 ianuarie 2026; pe 2 februarie 2026 se face validarea și afișarea pe site-ul școlii a dosarelor admise; în  3 februarie 2026 vor fi afișate programările interviurilor pentru proba practică și vaavea loc întâlnirea online a candidaților și a părinților acestora cu conducerea Complexului Educațional Laude-Reut, reprezentanții Primăriei și reprezentanții Ambasadei Statului Israel în România.

Etapa I: Proba practică – interviu, susținut cu profesorii școlii și cu reprezentanții ISMB și ai Primăriei se desfășoară între 4 – 5 februarie 2026, pe 9 februarie 2026, ora 10:00 are loc proba scrisă, desfășurată la sediul școlii, iar în  13 februarie 2026, la ora 16:00 se fac publice rezultatee. Termen limită pentru înscriere: 30 ianuarie 2025.

În anul 2025, Complexul Educațional Laude-Reut și-a reconfirmat statutul de model de excelență în învățământul preuniversitar românesc, înregistrând, pentru al 16-lea an consecutiv, o rată de promovare de 100% la examenul de Bacalaureat.

Complexul Laude-Reut este unul de elită. Performanța obținută a plasat Liceul Laude-Reut pe locul 4 în București și pe locul 7 la nivel național în clasamentul liceelor cu promovabilitate integrală, în categoria unităților de învățământ cu peste 30 de candidați. Cu o medie generală de 9,32 și 14 note de 10 obținute la sesiunea de Bacalaureat din iunie 2025, Complexul Educațional Laude-Reut s-a situat, din nou, în elita colegiilor de prestigiu din România, alături de instituții consacrate precum Colegiul Național „Sf. Sava”, Colegiul Național „Tudor Vianu” și Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, menținându-se constant, de peste un deceniu, în Top 10 licee la nivel național.

Comentarii

