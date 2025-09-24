€ 5.0784
Data actualizării: 16:05 24 Sep 2025 | Data publicării: 15:17 24 Sep 2025

Evaluarea națională la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, metodologia de organizare și noutățile aduse

Autor: Crişan Andreescu
evaluare
 

Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a pentru actualul an școlar, aprobată prin ordin de ministru, aduce două noutăți, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Față de anii anteriori, sarcinile de evaluare/itemii testelor trebuie să vizeze mai accentuat aspecte concrete - cunoștințe, deprinderi, atitudini, valori, aplicabile, conectate la viața de zi cu zi a elevilor și se oferă posibilitatea de a extinde competențele evaluate pentru o relevanță curriculară mai mare.

Conform unui comunicat al MEC transmis AGERPRES, s-a accentuat rolul formativ al acestor evaluări prin impactul asupra școlii și asupra educației personalizate la nivelul fiecărui copil, inclusiv cu implicarea părinților în asimilarea comprehensivă a rezultatelor.

În anul școlar 2025 - 2026, în cadrul Evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor pilota itemi care vizează competențe de alfabetizare funcțională cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare, a explicat ministerul.

'În acest mod, evaluările vor reflecta noua abordare curriculară prin care subiectele vizează și aspectele concrete ale aplicării în viața elevilor de zi cu zi a cunoștințelor, deprinderilor, atitudinilor și valorilor construite în procesul de învățare. Extinderea, prin evaluare/testare a competențelor evaluate, în direcția noii logici a învățării, cu focalizare pe aplicare și transfer în contexte noi a cunoștințelor, pe mobilizarea cunoștințelor pentru rezolvare de situații-problemă, pe formulare de opinii și argumentare ca antrenare a gândirii critice aplicate și dincolo de disciplinele școlare, în învățarea pentru viață, va furniza date, informații obiective atât profesorilor de la clasă, cât și unității de învățământ, fundamentând feed-back-ul personalizat către elev, către părinte și către comunitatea educațională', a transmis MEC.

Potrivit ministerului, această abordare adaptată nivelului de vârstă al elevilor țintește nu doar rezultate și o mai bună performanță sistemică la studiile comparative internaționale la care participă România, precum OECD-PISA, IEA-TIMSS, IEA-PIRLS, ci și concentrarea programatică pe responsabilizarea pentru propria învățare, pe conștientizarea punctelor tari și a celor ce necesită efort pentru propria dezvoltare, pentru atingerea propriului potențial, pe internalizarea principiului învățării pe tot parcursul vieții, pe orientarea către o carieră și o viață împlinită.

Evaluarea națională la finalul clasei a II-a va începe pe 12 mai anul viitor cu proba scrisă la Limbă și comunicare. Elevii din partea minorităților naționale vor susține pe 12 mai proba scrisă la Limba maternă. Proba de citit la Limba română va fi susținută pe 13 mai, iar cea la Limba maternă în aceeași zi. Proba la Matematică și Explorarea mediului se va susține pe 14 mai, iar proba la Limbă și comunicare - scris - citit - Limba română pentru minoritățile naționale va avea loc pe 15 mai.

Elevii din clasa a IV-a vor susține proba la Limbă și comunicare - Limba română/Limba română pentru minoritățile naționale pe 19 mai, cea la Matematică și Științe ale naturii - pe 20 mai. Elevii din partea minorităților naționale vor susține proba de Limbă și comunicare - Limba maternă pe 21 mai.

Evaluarea Națională de la finalul clasei a VI-a va începe cu proba la Limbă și comunicare - Limba română/Limba română pentru minoritățile naționale, care are loc pe 26 mai. Aceasta va fi urmată de proba la Matematică și Științe pe 27 mai, iar elevii din partea minorităților naționale vor susține pe 28 mai proba de comunicare în Limba maternă, precizează Agerpres.

