Data actualizării: 21:26 14 Oct 2025 | Data publicării: 21:23 14 Oct 2025

EXCLUSIV Capcană pentru părinți: Greșeala pe care o fac la școală, în fața profesorilor, efect de bumerang. ”Au luat-o razna”
Autor: Roxana Neagu

profesori_inquam_photos_casian_mitu_64568700 Inquam Photos/ Casian Mitu. Imagine cu rol ilustrativ
 

Situația din sistemul de învățământ, la nivel social, a ”luat-o razna”. Pe de-o parte, încă din anii `90, tot ce presupunea efort părea că aparține comunismului, pe de altă parte astăzi e... prea multă ”democrație”.

Profesorul Lavinia Betea, doctor în psihologie socială, a atenționat, în interviul acordat DCNews asupra mai multor aspecte, multe de nivel social, care-și pun amprenta, într-un mod poate chiar dureros și ireversibil, pe sistemul de învățământ. De la efortul asociat cu perioada comunistă, la părinții care cred și-și însușesc opinii - unele exagerate - citite pe rețelele sociale. Avertismentul lectorului Lavinia Betea vine chiar pentru părinți. Ei sunt atenționați că atitudinea promovată de unii psihologi este extrem de sensibilă și se va întoarce asemenea unui bumerang către părinți. 

”Dacă eu m-aș duce acum în sala de curs și aș spune studenților că pentru noi, profesorii care am absolvit înainte de 1990, era obligatorie stagiatura și era obligatorie ca-n cei trei ani să faci planuri de lecții, să nu poți intra la clasă dacă nu ai umplut șase-opt coli de hârtie cu obiectivele lecției, cu metodologia, cu toate momentele lecției, cu ce-i întrebi pe elevi - apoi erai obligat să faci schițe de lecții; în plus, nu se punea în discuție că ai putea fi plătit când te trimiteau să faci parte din comisiile de votare, de la recensăminte, să faci tot felul de rapoarte, nu m-ar crede

Plângerile, victimizările despre prea multă birocrație - sigur, sunt, pe de-o parte justificate, pentru că tehnologia ne ușurează existența.

Dar, după anii `90, s-a întâmplat ceva: tot ce-ți impunea efort părea că aparține comunismului, iar lucrurile au scăpat cumva din mână, au luat-o razna, inclusiv la nivelul părintelui care, dacă se uită la televizor sau intră pe o rețea socială și aude pe câte cineva dându-și cu părerea, crede că individul acela este un expert. Cu cât sunt mai trăsnite teoriile, cu atât mai repede le preia.

Avertisment pentru părinți

S-a exagerat și cu supraîncărcarea elevilor, și cu ”democrația”, interpretarea libertății a erodat statutul cadrului didactic și a erodat, totodată, statutul părintelui. Părintele nu realizează... se vine cu această lozincă preluată tot din rețele sau de la niște psihologi care nu cunosc decât tema lor de doctorat, ei neavând background-ul corespunzător în psihologie. Se vine cu lozinca părintelui că trebuie să fii mereu alături de copilul tău, să-i iei apărarea indiferent ce face. Și se duce părintele, în numele copilului, să-i ceară socoteală profesorului de ce i-a dat o anumită notă, de ce nu-l simpatizează și așa mai departe. Aceste lucruri sunt extrem de greșite, pe termen lung se vor întoarce împotriva părintelui, acesta urmând a fi contestat de copilul care vede că poate fi contestat orice” a atenționat lectorul Lavinia Betea, doctor în psihologie socială, în emisiunea ”DC Edu”, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan, la DCNews și DCNewsTV. 

Vezi mai mult în interviu: 

profesori
elevi
scoala
parinti
Lavinia Betea
