Singura știre a zilei... de azi și până revenim cu toții la muncă. De ce ajungem să ne enervăm

E cumva singura știre a zilei. În timp ce unii se bucură de vacanța la munte, telespectatorii rămași acasă văd doar imagini care nu le oferă informații relevante, ci creează frustrare. Psihologul Bogdan Cotigă avertizează că aceste știri de tip infotainment sunt concepute mai mult pentru divertisment decât pentru informare.

Bogdan Cotigă a spus că astfel de subiecte nu au un impact real asupra publicului și sunt realizate mai degrabă din dorința de divertisment decât de informare.

"În primul rând trebuie să ne dăm seama că aceste "informații" despre cum petrec oamenii la munte, nu sunt informații propriu-zis, adică nu transmit informații relevante pentru cei de acasă. Gândiți-vă, dacă ai decis să petreceți sărbătorile acasă, nu într-o deplasare, faptul că în ziua de 24-25 decembrie mulți oameni sunt pe pârtie la schi, nu e o informație relevantă, nu vă determină să faceți ceva în momentul respectiv", a explicat psihologul contactat de DC News.

Infotainment care poate genera frustrare

Bogdan Cotigă spune că aceste materiale sunt concepute ca produse de tip infotainment, mizând pe atmosfera specifică sărbătorilor, însă pot avea un efect negativ asupra unei părți a publicului.

"Sunt din nefericire niște materiale care se doresc a fi infotainment, dar de fapt sunt lucruri pe care televiziunile consideră în general că ar putea să le guste oamenii, ei fiind oarecum în această atmosferă, chiar dacă stau acasă și ei simt că există o sărbătoare, dar evident, creează frustrare celor care stau acasă, o astfel de informație, mai ales dacă sunt repetate", a adăugat psihologul.