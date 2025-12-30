€ 5.0963
|
$ 4.3286
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0963
|
$ 4.3286
 
DCNews Stiri Singura știre a zilei... de azi și până revenim cu toții la muncă. De ce ajungem să ne enervăm
Data publicării: 19:19 30 Dec 2025

EXCLUSIV Singura știre a zilei... de azi și până revenim cu toții la muncă. De ce ajungem să ne enervăm
Autor: Dana Mihai

telecomanda telecomandă
 

În aceste zile, vedem doar știri cu oameni care petrec la munte de sărbători.

E cumva singura știre a zilei. În timp ce unii se bucură de vacanța la munte, telespectatorii rămași acasă văd doar imagini care nu le oferă informații relevante, ci creează frustrare. Psihologul Bogdan Cotigă avertizează că aceste știri de tip infotainment sunt concepute mai mult pentru divertisment decât pentru informare.

Bogdan Cotigă a spus că astfel de subiecte nu au un impact real asupra publicului și sunt realizate mai degrabă din dorința de divertisment decât de informare.

Citește și: Când începe sezonul de schi în Poiana Braşov

"În primul rând trebuie să ne dăm seama că aceste "informații" despre cum petrec oamenii la munte, nu sunt informații propriu-zis, adică nu transmit informații relevante pentru cei de acasă. Gândiți-vă, dacă ai decis să petreceți sărbătorile acasă, nu într-o deplasare, faptul că în ziua de 24-25 decembrie mulți oameni sunt pe pârtie la schi, nu e o informație relevantă, nu vă determină să faceți ceva în momentul respectiv", a explicat psihologul contactat de DC News.

Infotainment care poate genera frustrare

Bogdan Cotigă spune că aceste materiale sunt concepute ca produse de tip infotainment, mizând pe atmosfera specifică sărbătorilor, însă pot avea un efect negativ asupra unei părți a publicului.

"Sunt din nefericire niște materiale care se doresc a fi infotainment, dar de fapt sunt lucruri pe care televiziunile consideră în general că ar putea să le guste oamenii, ei fiind oarecum în această atmosferă, chiar dacă stau acasă și ei simt că există o sărbătoare, dar evident, creează frustrare celor care stau acasă, o astfel de informație, mai ales dacă sunt repetate", a adăugat psihologul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan cotiga
sarbatori la schi
frustrare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Superstiții de Revelion. Ce trebuie să ții în buzunar, ce culori e bine sa porți
Publicat acum 18 minute
Bolojan, anunț privind taxele și impozitele în 2026
Publicat acum 36 minute
Revelion 2026 la Buzău. Va fi concert, dar de ce nu și foc de artificii
Publicat acum 47 minute
Ce se mănâncă de Revelion. Ce trebuie să avem pe masă pentru noroc în noul an
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Singura știre a zilei... de azi și până revenim cu toții la muncă. De ce ajungem să ne enervăm
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 28 Dec 2025
Brigitte Bardot a murit. Update: Mesajul preşedintelui francez Emmanuel Macron
Publicat pe 29 Dec 2025
Reacția PSD după ce judecătorii CCR propuși de partid au lipsit la ședința de luni privind pensiile speciale ale magistraților
Publicat pe 29 Dec 2025
Anunțul lui Macron după întâlnirea de la Mar-A-Lago dintre Trump şi Zelenski
Publicat pe 28 Dec 2025
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 29 decembrie - 4 ianuarie
Publicat pe 28 Dec 2025
Motivul pentru care PSD nu iese de la guvernare. Chirieac: Domnul Bolojan nu mai e PNL-ist, e USR-ist
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Care este filmul anului 2025?
1. Mission: Impossible – The Final Reckoning
2. Superman (2025)
3. Captain America: Brave New World
4. Thunderbolts
5. The Fantastic Four: First Steps
6. Snow White
7. The Naked Gun
8. Anaconda
9. The Running Man Sinners
10. Sinners
Trimite răspunsul
x close