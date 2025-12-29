€ 5.0920
Stiri

Când începe sezonul de schi în Poiana Braşov
Data publicării: 15:26 29 Dec 2025

Când începe sezonul de schi în Poiana Braşov
Autor: Doinița Manic

schi poiana brasov Imagine cu un copil care schiază. Foto: Pixabay
 

Află în articol când începe sezonul de schi în Poiana Braşov.

Primăria Braşov a anunțat că ar putea deschide marţi, 30 ianuarie, o primă pârtie din Poiana Braşov, urmând ca sezonul de schi din acest an să fie inaugurat, în funcţie de condiţiile meteo, în zilele următoare.

VEZI ȘI: De ce nu e bine să sfidezi RO-ALERT-ul. Lecție de la Durău

"Încercăm ca de mâine (marţi - n.r.) - dacă prognoza se menţine - să deschidem pârtia pentru începători Stadion. Se lucrează şi la pregătirea pârtiei Bradul, care ar putea fi deschisă, de asemenea, în câteva zile", se arată într-o informare transmisă luni, precizează Agerpres.

Pe cea mai mare parte a domeniul schiabil, zăpada este artificială

Conform informării citate, deşi în ultimele zile temperaturile din masivul Postăvarul au fost coborâte, rafalele de vânt puternic nu au permis folosirea instalaţiilor de producere a zăpezii artificiale decât în zonele mai ferite.

Pe cea mai mare parte a domeniul schiabil, zăpada este artificială, cea naturală fiind de doar 5 centimetri, iar în anumite zone, vântul puternic a spulbera acest strat.

"Având în vedere că vântul s-a mai domolit, vom începe producerea de zăpadă artificială pe toate pârtiile din partea superioară. În funcţie şi de condiţiile meteo, sperăm ca, în câteva zile, să deschidem sezonul, cel puţin pe pârtiile din partea superioară", a precizat sursa citată. 

VEZI ȘI: Cod Roșu de viscol într-un județ din România. Alte regiuni, sub Cod Portocaliu. ANM, informații de ultimă oră

poiana brasov
sezon de schi
vacanta munte
