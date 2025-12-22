Românii vor avea parte în 2026 de două pârtii noi de schi la Padina-Peștera

Corneliu Ștefan a subliniat că cele două pârtii de schi promit infrastructură completă, iar proiectul în valoare de 130 de milioane de euro, a fost declarat proiect strategic al României, ceea ce permite depunerea directă la Comisia Europeană, fără accesarea axelor clasice de finanțare guvernamentală.

„Oamenii se vor îndrepta către Dâmbovița mai ales în turism, în stațiunea de interes național, Padina Peștera, la Moroeni. Este o stațiune de 5 ani de zile declarată prin hotărâre de guvern stațiune de interes național. Acum 3 ani de zile am început studiul de fezabilitate pentru a construi două pârtii de schi. O veste bună pe care o dau astăzi este un proiect declarat strategic al României. Deci nu intrăm pe nicio axă de finanțare la nivelul Guvernului României. Este un proiect pe care îl depunem direct la Comisia Europeană, direct la Bruxelles. Și vrem să construim în stațiunea de interes național două pârtii de schi, tot ceea ce înseamnă infrastructura necesară acestei stațiuni turistice, valoarea totală a proiectului, 130 de milioane de euro. S-a construit deja aici chiar un hotel de cinci stele”, a transmis acesta.

Acces rutier modern și o nouă cale de intrare în stațiune

Corneliu Ștefan a transmis că accesul spre Padina este și el în reabilitare pentru viitorii turiști:

„Accesul se va face pe drumul județean 714 (DJ 714), pe care l-am reabilitat și în proporție de 90% este asfaltat. Iar acum trei luni de zile am finalizat proiectul tehnic și am depus dosarul, cu o valoare totală a 77 de milioane de euro și o să mai facem încă o cale de acces pentru stațiunea turistică Moroeni-Padina-Peștera.

Sunt convins că vor veni investitori în această zonă și ținând cont de proiectele pe care le-am gândit în zona respectivă și chiar vreau să ne legăm și cu alte proiecte pe care le avem sau care sunt deja demarate la vecinii noștri, cum ar fi Sinaia”.

Pârtii de schi legate direct cu Sinaia

Prima pârtie care va fi deschisă va fi Cocora, dar surpriza este a doua pârtie, care este gândită astfel încât să facă legătura cu domeniul schiabil din Sinaia.

„Deocamdată, prima pârtie de schi pentru care am finalizat studiul de fezabilitate este pârtia Cocora. În schimb, a doua pârtie deschisă este cea pe care vrem să o legăm de cea de la Sinaia. Astfel vei putea merge pe schiuri din Moroeni-Padina-Peștera până la Sinaia și înapoi, normal, cu telescaunul sau telecabina.

În acest proiect avem tot ceea ce înseamnă infrastructură de pârtie și pentru apă, canal, gaze, dar și tot ceea ce înseamnă instalația pe cabluri, telecabina, telescaun. Va fi o stațiune modernă la standardele anului 2026.

Deci proiectul este fezabil, este finanțabil la nivelul Comisiei Europene, așa cum v-am spus mai devreme. Așteptăm în perioada următoare să finalizeze Ministerul Mediului planul de management și noi mai avem de luat un singur aviz, avizul de mediu, în perioada următoare”, a încheiat Corneliu Ștefan.

