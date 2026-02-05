€ 5.0945
DCNews Stiri Primul robot din lume care merge ca un om. Moya atinge o rată de 92% realism (VIDEO)
Data publicării: 17:46 05 Feb 2026

Primul robot din lume care merge ca un om. Moya atinge o rată de 92% realism (VIDEO)
Autor: Tiberiu Vasile

Primul robot din lume care merge ca un om. Moya atinge o rată de 92% realism (VIDEO) Robot. Foto: Unsplash

Moya, primul robot biomimetic din lume care merge aproape ca un om, a atins o rată de realism de 92%.

Un nou nivel de realism în robotică a fost atins. Moya, robotul umanoid creat de compania chineză DroidUp, a stârnit deja valuri de reacții online după ce demonstrațiile sale au devenit virale. Nu este industrial, nici caricatural, acest robot se află exact în acea zonă inconfortabilă în care tehnologia devine…aproape umană, potrivit Interesting Engineering.

Robotul care se mișcă ca un om

Imaginea unui robot care zâmbește, înclină capul, menține contact vizual și merge cu un pas aproape identic cu cel uman nu mai este de domeniul științifico-fantastic. Moya face toate acestea. Prezentat la Shanghai, acesta este descris de DroidUp drept primul robot complet „biomimetic” din lume.

Construit pe baza conceptului de inteligență artificială întrupată, Moya nu se limitează la procesarea de date digitale. El percepe, interpretează și acționează în lumea fizică, replicând subtilități care până acum erau rezervate oamenilor.

Detalii care fac diferența

În imaginile publicate de South China Morning Post, Moya afișează micro-expresii faciale și menține o interacțiune vizuală apropiată de cea umană. Cu o înălțime de 1,65 metri și 32 de kilograme, robotul are proporții asemănătoare unui adult, iar temperatura sa corporală variază între 32 și 36 de grade Celsius pentru a spori senzația de prezență reală.

Mersul său, spun dezvoltatorii, atinge o rata de realism de 92%, apropiindu-se alarmant de mișcările unui om adevărat. Această combinație de proporții, mișcări și expresii fac din Moya un punct de referință în domeniul roboților umanoizi.

Reacții mixte în online

Cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară. Unele persoane au fost fascinante de realismul Moya, în timp ce altele s-au simțit neliniștite. 

DroidUp a păstrat în mare parte detaliile tehnice sub secret. Conform RoboHorizon, robotul ar folosi un șasiu denumit „Walker 3”, dar compania nu a confirmat oficial această informație. Denumirea poate induce confuzie, deoarece și UBTECH are roboți cu același nume, fără nicio legătură cunoscută între firme.

Un alt aspect remarcabil este designul modular al lui Moya, care permite modificări exterioare fără a atinge componentele mecanice interne.

Unde va fi utilizat

Diferit de roboții industriali sau de divertisment, Moya este gândit pentru interacțiune umană de lungă durată. DroidUp vizează domenii precum sănătatea, educația sau mediul comercial, unde prezența și interacțiunea contează mai mult decât performanțele fizice spectaculoase.

Lansarea comercială este programată pentru sfârșitul anului 2026, cu un preț estimat la 1,2 milioane de yuani. Detaliile finale despre disponibilitate și distribuție nu au fost încă anunțate oficial.

CITEȘTE ȘI: Roboți în uniformă pe străzile din China. Cum arată polițistul viitorului? „Lucrează non-stop”
 

VEZI VIDEO: 

robot
umanoizi
china
Comentarii

