Stiri

DCNews Stiri Musk prevede, la Davos, că roboții vor depăși numeric oamenii: Le spun că sunt extraterestru, dar ei nu mă cred
Data publicării: 19:38 22 Ian 2026

Musk prevede, la Davos, că roboții vor depăși numeric oamenii: Le spun că sunt extraterestru, dar ei nu mă cred
Autor: Iulia Horovei

elon musk davos Miliardarul Elon Musk vorbind la Forumul Economic Mondial 2026, Davos, Elveția. Sursa foto: Agerpres

Elon Musk și-a făcut debutul la cel mai important summit politic și economic din lume, desfășurat în Alpii Elvețieni, declarând în fața Forumului Economic Mondial că roboții vor depăși numeric oamenii, iar inteligența artificială va depăși inteligența umană.

Miliardarul din domeniul tehnologiei, originar din Africa de Sud, a apărut pentru prima dată astăzi, 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, spunând că roboții vor depăși numeric oamenii. El s-a oferit, totodată, să rezolve procesul de îmbătrânire umană. 

Cel mai bogat om din lume, șef al companiilor Tesla și SpaceX, a vorbit cu CEO-ul BlackRock, Larry Fink, într-o schimbare de abordare pentru Musk, care anterior a descris cea mai importantă reuniune politică și de afaceri anuală din lume ca fiind elitistă și plictisitoare.

Fink a deschis sesiunea instruind publicul să-l aplaude cu mai mult entuziasm pe Musk. „Nu au fost aplauze mari. O luăm de la capăt”, a spus șeful BlackRock la un moment dat.

Elon Musk spune că e extraterestru

Musk și-a început discursul cu o glumă despre ambițiile teritoriale ale președintelui american Donald Trump, făcând referire la un summit pentru pace. „Și am zis: E vorba de o bucată? O mică bucată din Groenlanda. O mică bucată din Venezuela”, a spus el, stârnind râsete modeste în sală.

Mai mult, Musk a făcut o serie de afirmații cu privire la viața extraterestră. „Sunt adesea întrebat: 'Există extratereștri printre noi?' Și le spun că eu sunt unul dintre ei, dar nu mă cred. Dacă cineva ar ști dacă există extratereștri printre noi, acela aș fi eu”, a declarat el.

 

Musk: Mai mulți oameni decât roboți

Miliardarul a mai spus că inteligența artificială și robotica vor declanșa o explozie economică fără precedent. „Vom face de fapt atât de mulți roboți și inteligență artificială, încât aceste lucruri vor satura nevoile umane”, a spus el. „Predicția mea este că vor fi mai mulți roboți decât oameni”, a adăugat el.

Musk a spus că roboții umanoizi Optimus de la Tesla vor îndeplini sarcini simple în fabrici până la sfârșitul acestui an și lucrări industriale mai complexe în termen de 12 luni. „Cine nu și-ar dori ca un robot, presupunând că este foarte sigur, să aibă grijă de copiii săi, să aibă grijă de animalele de companie?!”, s-a întrebat Musk.

 

Îmbătrânirea poate fi „rezolvată”

Elon Musk a mai prezis că inteligența artificială va deveni mai inteligentă decât orice om până la sfârșitul anului 2026 și va depăși inteligența colectivă a umanității în termen de cinci ani.

Tesla a lansat servicii de robotaxi în mai multe orașe din SUA și se așteaptă la o implementare pe scară largă în întreaga țară până la sfârșitul anului, a mai declarat Musk. El a adăugat că Tesla speră să primească aprobarea europeană pentru vehicule, luna viitoare, dar nu a specificat despre ce țări este vorba.

În ceea ce privește longevitatea umană, Musk a spus că îmbătrânirea este „o problemă foarte ușor de rezolvat” și a prezis că, odată identificată, cauza va fi „incredibil de evidentă” pentru oamenii de știință.

Musk a fost adăugat în programul evenimentului ca participant de ultim moment, făcându-și prezența la o zi după ce Trump s-a adresat forumului. Musk a numit anterior reuniunea anuală „plictisitoare” și a criticat WEF, spunând că este un organism care „devine din ce în ce mai mult un guvern mondial neales” în anii precedenți.

În decembrie 2022, el a spus că a refuzat o invitație la Davos pentru că suna „plictisitor”.

Averea lui Musk este evaluată la 779 de miliarde de dolari, conform listei miliardarilor în timp real a revistei Forbes, notează euronews.

Urmăriți DCNews și pe Google News

elon musk
davos
forum economic mondial
tesla
spacex
