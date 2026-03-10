€ 5.0979
DCNews Lifestyle Dan Negru compară România cu vecinii, după ce a mers la benzinărie pentru a-și alimenta mașina: Nu e paradox, e fiscalitate românească!
Data publicării: 09:46 10 Mar 2026

Dan Negru compară România cu vecinii, după ce a mers la benzinărie pentru a-și alimenta mașina: Nu e paradox, e fiscalitate românească!
Autor: Doinița Manic

imagine cu dan negru la banzinarie

Dan Negru e revoltat de prețul carburanților din România, după ce a fost la benzinărie pentru a-și alimenta mașina și compară situația de la noi cu ce se întâmplă în țările vecine în această perioadă.

Dan Negru a comparat prețurile carburanților din România cu tarifele din alte țări precum Ungaria, Croația, Bulgaria sau Republica Moldova, remarcând faptul că în țara noastră chiar și atunci când nu era război în Iran și barilul era jos, prețurile la benzină și motorină era în continuă creștere.

Astfel, în timp ce Ungaria spre exemplu s-a luat decizia plafănării prețurilor la combustibili pentru a proteja cetățenii de creșterea petrolului, în România măsurile sunt inexistente.

VEZI ȘI: Prețul carburanților, aproape de 10 lei/litru. Elena Cristian: 70% câștigă statul român. Prețul real, 4 lei!

"Sursele oficiale mă anunță zilnic că benzina se scumpește din cauza războiului. Când nu era război și barilul era jos, la noi tot în sus se duce prețul.

Am alimentat azi mai întâi bugetul de stat și abia apoi mașina mea. Pentru că aproape 60% din prețul unui litru se duce la stat.

VEZI ȘI: Prețul petrolului scade după noile declarații ale lui Donald Trump despre războiul din Iran

Dan Negru: Mai mult de jumătate din litrul de benzină înseamnă taxe și accize

Nu e paradox, e fiscalitate românească: mai mult de jumătate din litrul de benzină înseamnă taxe și accize.
Azi noapte ungurii au plafonat prețul la carburanți. Au făcut-o și croații. Moldovenii n-au aflat încă de război și la ei carburanții sunt mai ieftini. La fel și la bulgari!

Treaba statului e să găsească liniște în furtună. De asta eu la toate mitingurile românești aș scrie pe pancarte vorba lui Marin Preda: "Datoria oamenilor luminaţi dintr-o ţară e să-i ajute pe cei din mijlocul cărora au ieşit".", a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook. 

Care sunt preţurile la carburanţi pe 10 martie

Marți, 10 martie 2026, preţurile la carburanţi sunt în creştere, faţă de preţurile afişate în ziua precedentă. Concret, vorbim despre o creştere a preţurilor la benzină cu până la 14 bani pe litru şi o creştere a preţurilor la motorină cu până la 24 de bani pe litru.

VEZI ȘI: În timp ce în România prețul la carburanți a explodat din cauza coflictului din Orientul Mijlociu, în Israel tarifele rămân neschimbate

Asta înseamnă că un litru de benzină standard a ajuns să coste între 8,16 şi 8,43 lei, un litru de benzină premium a ajuns să coste între 8,84 şi 9,17 lei, un litru de motorină standard între 8,61 şi 8,92 lei, iar un litru de motorină premium a ajuns să coste între 8,97 şi 9,49 lei.

pret carburanti
dan negru
benzina
al doilea razboi mondial
pret motorina
