Data publicării: 18:43 14 Oct 2025

Liviu Vârciu, luat la ochi de CNA, după o postare pe TikTok: Conținut ilegal
Autor: Alexandra Firescu

liviu-varciu_52892800 Foto: Instagram, Liviu Vârciu
 

Liviu Vârciu a ajuns în atenția CNA.

În ultima ședință publică, CNA a avut de urmărit, pe lângă reclame, mai multe postări pe Facebook, X și TikTok. 

În urma constatărilor, au fost emise ”decizii privind ordinul de a acționa împotriva conținutului ilegal”. 

Pentru un cont de pe TikTok a fost sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, iar pentru alte două Poliția Română, în contextul în care aceste conturi promovau obținerea de permis de conducere prin metode ilegale.  

Printre cei verificați și sancționați se numără și Liviu Vârciu: 

-     materiale audiovizuale care nu respectă prevederile art. 109 alin. (7) din Codul audiovizualului:

TikTok, 1 material pe contul liviu.varciu”. 

Articolul invocat se referă la ”promovare jocuri de noroc”. 

liviu varciu
tiktok
cna
