Ce semnifică gestul făcut de Jake Gyllenhaal pentru Owen Cooper, cel mai tânăr câștigător al premiului Emmy

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Foto: Reuters
Foto: Reuters

Owen Cooper, un adolescent de doar 15 ani din Warrington, a intrat în istorie pe 14 septembrie, devenind cel mai tânăr bărbat care a câștigat un premiu Emmy pentru cel mai bun actor în rol secundar, grație interpretării din serialul Netflix Adolescence. În mijlocul emoțiilor, premiilor și discursurilor, Cooper a trăit însă și momentul la care visa de mult: întâlnirea cu idolul său, Jake Gyllenhaal.

Actorul din Nightcrawler a apărut pe neașteptate în fața lui Owen, cu o surpriză pregătită înaintea ceremoniei și i-a dăruit un cadou cu valoare simbolică: o rățușcă aurie, pe care a numit-o „Lucky Duck”.

Gestul lui Jake Gyllenhaal nu a fost întâmplător. Actorul a explicat că, în urmă cu mulți ani, când a fost nominalizat la Oscar pentru rolul din Brokeback Mountain, un prieten i-a oferit un cadou identic: „E doar un Lucky Duck pe care să-l ții în buzunar. Ca să-ți aducă puțin noroc”.

Cu aceleași cuvinte, Gyllenhaal i-a transmis mai departe talismanul norocos lui Owen, semn că vede în el un actor cu un drum mare de parcurs. Reacția tânărului a fost plină de uimire și emoție: „Oh, Doamne”, a repetat în timp ce îl îmbrățișa pe starul de la Hollywood.

 
 
 
 
 
Vezi această postare pe Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O postare distribuită de Owen Cooper (@owencoooper)


De la vis la realitate

Întâlnirea nu a fost doar o surpriză pregătită de Gyllenhaal și Netflix, ci și împlinirea unei dorințe pe care Owen o exprimase public. Într-un interviu la Jimmy Kimmel Live!, actorul a mărturisit că „prioritatea numărul unu” la Emmy era să-l întâlnească pe Jake Gyllenhaal: „Vreau să ajung acolo, să fac toate interviurile și apoi să-i vorbesc lui Jake Gyllenhaal toată noaptea.”

Acest vis a devenit realitate chiar înainte de decernarea premiilor, momentul fiind filmat și distribuit de platforma Tudum de la Netflix.

Succesul lui Cooper este cu atât mai uimitor cu cât Adolescence a fost primul său rol. Serialul a avut un impact major, adunând 13 nominalizări la Emmy, iar alături de el, actorii Stephen Graham și Erin Doherty au câștigat și ei premii.

Deși abia a pășit în industria filmului, adolescentul a atras deja atenția marilor producători de la Hollywood. El a fost distribuit în viitorul film Wuthering Heights, o adaptare ambițioasă a celebrului roman.

Discursul său de acceptare a premiului Emmy a fost un moment de sinceritate și inspirație. „Sincer, când am început aceste cursuri de teatru acum câțiva ani, nu mă așteptam să fiu nici măcar în Statele Unite, cu atât mai puțin aici”, a spus Cooper. „Dar cred că seara aceasta dovedește că dacă asculți, te concentrezi și ieși din zona ta de confort, poți realiza orice în viață”.

De la primul rol, la primul premiu Emmy și la întâlnirea cu idolul său, Owen Cooper pare să fi trăit într-o singură seară visul oricărui tânăr actor. Dar gestul lui Jake Gyllenhaal ar putea fi simbolul unei cariere lungi și norocoase. Hollywoodul a găsit în Owen nu doar un talent de moment, ci o promisiune pentru viitor. 

 
 
 
 
 
Vezi această postare pe Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O postare distribuită de Emmys / Television Academy (@televisionacad)

Ce semnifică gestul făcut de Jake Gyllenhaal pentru Owen Cooper, cel mai tânăr câștigător al premiului Emmy
15 sep 2025, 15:15
