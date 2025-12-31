€ 5.0985
Stiri

DCNews Stiri Cum să petreci Revelionul în siguranță
Data publicării: 12:28 31 Dec 2025

Cum să petreci Revelionul în siguranță
Autor: Doinița Manic

revelion, anul nou Imagine cu masa de Revelion. Foto: Freepik
 

Cum să petreci Revelionul în siguranță? Vezi în articol sfaturile IGSU.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) vine cu mai multe recomandări pentru noaptea dintre ani. Iată ce trebuie să faci ca să îți petreci Revelionul în siguranță.

"În perioada premergătoare trecerii în noul an, pe durata nopții de Revelion, precum și în zilele următoare, aproximativ 4.700 de pompieri, sprijiniți de peste 4.000 de mijloace tehnice, vor fi mobilizați pentru asigurarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor aflate în situații care le pot pune viața în pericol.

Răspunsul la urgențele medicale va fi asigurat prin intermediul celor peste 530 de echipaje SMURD, care încadrează autospeciale pentru transport victime multiple, ambulanțe de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, ambulanțe pentru transport neonatologic, precum și autospeciale de descarcerare.

De asemenea, pentru menținerea unui climat de siguranță, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a dispus alocarea de resurse și tehnică specifică de intervenție în proximitatea locurilor unde se organizează activități cultural-artistice cu public numeros, pentru preîntâmpinarea și gestionarea eficientă a situațiilor de urgență.

În domeniul preventiv, inspectorii de prevenire au desfășurat și vor continua să efectueze controale la unități de turism și agrement, spații comerciale, lăcașuri de cult, târguri tematice și zone unde se desfășoară evenimente specifice sărbătorilor de iarnă, pentru identificarea și înlăturarea potențialelor cauze de incendiu.

În același timp, pompierii salvatori sunt pregătiți să intervină prompt în sprijinul autorităților și al cetățenilor, în vederea limitării și înlăturării efectelor fenomenelor hidrometeorologice, în cazul în care acestea vor fi prognozate și se vor manifesta.

Recomandările pompierilor pentru noaptea de Revelion

În noaptea de Revelion, siguranța trebuie să fie pe primul loc, indiferent dacă vă aflați acasă sau într-o unitate de cazare. Cei care aleg să petreacă sărbătorile în spații de turism trebuie să identifice din timp căile de evacuare și să semnaleze personalului orice pericol sau neregulă.

Cei care își petrec minivacanța acasă trebuie să acorde o atenție deosebită lumânărilor aprinse. Acestea trebuie puse în suporturi stabile, departe de materiale inflamabile, iar copiii nu trebuie lăsați să se joace cu focul. Mijloacele de încălzire trebuie folosite numai dacă sunt în stare bună de funcționare și nu trebuie lăsate nesupravegheate, iar încăperile trebuie să fie bine aerisite. Instalațiile și aparatele electrice trebuie utilizate cu prudență: evitați improvizațiile, nu supraîncărcați prizele, deconectați aparatele nefolosite și verificați periodic starea prelungitoarelor.

Aceste măsuri simple, la îndemâna oricui, pot salva vieți și bunuri în cazul unei situații de urgență. Respectând aceste reguli, veți intra sănătoși și în siguranță în noul an. Pompierii vă urează un An Nou fericit, fără evenimente nedorite!, transmite IGSU într-un comunicat de presă.

igsu
revelion
anul nou
