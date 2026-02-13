€ 5.0934
Accident grav pe DE 581, la Sălcioara, Vaslui: O mamă şi doi copii, transportaţi la spital după ce maşina lor s-a răsturnat
Data publicării: 08:43 13 Feb 2026

Accident grav pe DE 581, la Sălcioara, Vaslui: O mamă şi doi copii, transportaţi la spital după ce maşina lor s-a răsturnat
Autor: Alexandra Firescu

accident ambulanta Accident, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Patru persoane, mama, tatăl şi doi copii, s-au răsturnat cu maşina, vineri dimineaţă, pe DE 581, în localitatea Sălcioara, comuna Banca, Vaslui.

Conform reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, în urma accidentului rutier, femeia şi cei doi copii au fost transportaţi la spital.

Mama şi cei doi copii au fost transportaţi la spital

"În autoturism erau doi adulţi şi doi copii. Maşina a ieşit de pe carosabil şi s-a rostogolit, în final stabilizându-se pe roţi. Un copil în vârstă de şase ani a suferit traumatisme cranio-faciale. Mama şi cei doi copii au fost transportaţi la spital", potrivit reprezentanţilor ISU Vaslui.

Pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în zonă. Poliţiştii fac cercetări, pentru a se afla cauzele producerii accidentului, notează Agerpres.

Vezi și - EXCLUSIV Mersul cu maşina e cel mai periculos mijloc de transport, dar permisul auto se ia cel mai uşor. Titi Aur compară cu aviaţia

