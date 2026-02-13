Accident grav pe DE 581, la Sălcioara, Vaslui: O mamă şi doi copii, transportaţi la spital după ce maşina lor s-a răsturnat

Conform reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, în urma accidentului rutier, femeia şi cei doi copii au fost transportaţi la spital.

"În autoturism erau doi adulţi şi doi copii. Maşina a ieşit de pe carosabil şi s-a rostogolit, în final stabilizându-se pe roţi. Un copil în vârstă de şase ani a suferit traumatisme cranio-faciale. Mama şi cei doi copii au fost transportaţi la spital", potrivit reprezentanţilor ISU Vaslui.

Pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în zonă. Poliţiştii fac cercetări, pentru a se afla cauzele producerii accidentului, notează Agerpres.

