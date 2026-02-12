Percheziții DNA în București: Evaziune fiscală de 28 de milioane de lei în transportul alternativ de persoane

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție investighează mai multe societăți și reprezentanții acestora pentru suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ de persoane. DNA a emis un comunicat.

Comunicat DNA

"Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass-media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada august 2023 – octombrie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 28 milioane de lei.

În cursul zilei de 12 februarie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 4 locații situate pe raza municipiului București, la domiciliile unor persoane fizice.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare", se arată în comunicat.

