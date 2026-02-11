Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală

Nouă persoane au fost confirmate decedate în urma incidentului armat, care a avut loc ieri după-amiază la școala secundară Tumbler Ridge din Columbia Britanică.

Atacatorul, identificat până în prezent doar ca „o femeie în rochie”, a țintit școala și o casă din apropiere, înainte ca trupul său să fie descoperit, cu o rană auto-provocată.

Cel mai grav caz din Canada în ultimii 40 de ani

Cu alte 25 de persoane rănite, atacul a devenit cel mai grav din Canada de la masacrul de la École Polytechnique din 1989, când 14 studente au fost ucise.

Vorbind la Parlamentul din Ottawa, prim-ministrul în vârstă de 60 de ani a reflectat asupra unei „zile dificile” pentru Tumbler Ridge și Canada.

„Părinții și bunicii, surorile și frații din Tumbler Ridge se vor trezi fără cineva drag. Națiunea jelește alături de voi. Canada vă este alături. Vom trece peste asta. Dar acum este momentul să ne unim, așa cum fac canadienii în astfel de situații teribile. Să ne sprijinim reciproc, să jelim împreună și să creștem împreună”, a spus Carney.

Mesajul transmis de Regele Charles al III-lea

Regele Charles al III-lea, care este șeful statului canadian, a condamnat și el „actul de violență brutală fără sens” care a avut loc ieri.

El a declarat: „Soția mea și cu mine am fost profund șocați și îndurerați să aflăm despre atacul îngrozitor de la Școala Secundară Tumbler Ridge din Columbia Britanică. Nu putem decât să exprimăm cea mai profundă compasiune față de familiile care jelesc pierderea inimaginabilă a celor dragi și față de cei care încă așteaptă vești de la spital. Într-un oraș atât de strâns legat, numele fiecărui copil va fi cunoscut și fiecare familie va fi vecină.

Nu putem decât să ne imaginăm umbra îngrozitoare care s-a abătut asupra orașului Tumbler Ridge, iar inimile noastre sunt alături de toți cei ale căror vieți au fost distruse de acest act brutal și fără sens de violență.

Doresc să mulțumesc poliției orașului și personalului centrului medical pentru curajul de care au dat dovadă ca primii respondenți, precum și tuturor celor din Columbia Britanică care au ajutat în orice fel au putut.

Transmitem condoleanțele noastre sincere și ne solidarizăm cu locuitorii din Tumbler Ridge și cu toți canadienii care caută înțelegere, vindecare și putere”.