€ 5.0914
|
$ 4.2701
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0914
|
$ 4.2701
 
DCNews Stiri Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Data actualizării: 17:48 11 Feb 2026 | Data publicării: 17:48 11 Feb 2026

Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Autor: Alexandra Curtache

Imagine cu pistol armă, atac Atac armat Canada Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Prim-ministrul canadian Mark Carney a transmis un mesaj emoționant după tragicul incident armat de ieri din școală, unde nouă persoane au murit.

Nouă persoane au fost confirmate decedate în urma incidentului armat, care a avut loc ieri după-amiază la școala secundară Tumbler Ridge din Columbia Britanică.

Atacatorul, identificat până în prezent doar ca „o femeie în rochie”, a țintit școala și o casă din apropiere, înainte ca trupul său să fie descoperit, cu o rană auto-provocată.

Cel mai grav caz din Canada în ultimii 40 de ani

Cu alte 25 de persoane rănite, atacul a devenit cel mai grav din Canada de la masacrul de la École Polytechnique din 1989, când 14 studente au fost ucise.

Vorbind la Parlamentul din Ottawa, prim-ministrul în vârstă de 60 de ani a reflectat asupra unei „zile dificile” pentru Tumbler Ridge și Canada.

„Părinții și bunicii, surorile și frații din Tumbler Ridge se vor trezi fără cineva drag. Națiunea jelește alături de voi. Canada vă este alături. Vom trece peste asta. Dar acum este momentul să ne unim, așa cum fac canadienii în astfel de situații teribile. Să ne sprijinim reciproc, să jelim împreună și să creștem împreună”, a spus Carney.

Mesajul transmis de Regele Charles al III-lea

Regele Charles al III-lea, care este șeful statului canadian, a condamnat și el „actul de violență brutală fără sens” care a avut loc ieri.

El a declarat: „Soția mea și cu mine am fost profund șocați și îndurerați să aflăm despre atacul îngrozitor de la Școala Secundară Tumbler Ridge din Columbia Britanică. Nu putem decât să exprimăm cea mai profundă compasiune față de familiile care jelesc pierderea inimaginabilă a celor dragi și față de cei care încă așteaptă vești de la spital. Într-un oraș atât de strâns legat, numele fiecărui copil va fi cunoscut și fiecare familie va fi vecină. 

Nu putem decât să ne imaginăm umbra îngrozitoare care s-a abătut asupra orașului Tumbler Ridge, iar inimile noastre sunt alături de toți cei ale căror vieți au fost distruse de acest act brutal și fără sens de violență.

Doresc să mulțumesc poliției orașului și personalului centrului medical pentru curajul de care au dat dovadă ca primii respondenți, precum și tuturor celor din Columbia Britanică care au ajutat în orice fel au putut.

Transmitem condoleanțele noastre sincere și ne solidarizăm cu locuitorii din Tumbler Ridge și cu toți canadienii care caută înțelegere, vindecare și putere”.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

canada
regele charles
atac armat
scoala
atac scoala
prim-ministru
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Prim-ministrul canadian a transmis un mesaj emoționant după cel mai grav atac armat din ultimii 40 de ani într-o școală
Publicat acum 12 minute
Trump va ordona Pentagonului să cumpere energie de la centralele pe cărbune
Publicat acum 18 minute
Macron, scos din ecuație de doi parteneri-cheie: Jocurile sunt făcute / 2026 va fi anul nostru
Publicat acum 30 minute
Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială
Publicat acum 33 minute
Cum se poate face asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Ce spun experții din sănătate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 52 minute
Accident tragic la Ciortești: Cine e afaceristul ieșean care ar fi făcut infarct la volan. Soția sa, însărcinată în 8 luni, a murit la spital
Publicat acum 2 ore si 58 minute
Realitatea Plus va avea emisia suspendată timp de 3 ore
Publicat acum 9 ore si 32 minute
Horoscop 11 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 42 minute
Decizia Poloniei privind aderarea la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump
Publicat acum 9 ore si 41 minute
Modelul popular în spitalele din Franța, pe care Alexandru Rafila îl promovează în România. Este o variantă câștigătoare pentru toți: pacienți, medici și spital
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close